Eesti andis MM-il Poolale südika lahingu, aga jääb mängima 11. koha peale

Avakolmandik kulges eestlannadele keeruliselt – oma mängu ei suudetud käima saada ning Poola agressiivne ja füüsiline stiil valmistas palju probleeme. Periood lõppes Poola 1:0 eduseisus.

Teise kolmandiku algus oli sarnane esimesele: Poola kasutas tekkinud ruumi osavalt ära ning lõi viie minuti jooksul kaks väravat, kasvatades eduseisu 3:0-le. Kuigi vastased domineerisid mängupildis siis sellegipoolest 36. minutil leidis Reti Väärt-Mölder end kaitsjate vahel heas positsioonis ning saatis palli kindlalt väravasse. Vaid hetke pärast lisas Hanna-Liisa Õispuu teise tabamuse, tuues tabloole 2:3 ja süstides naiskonda selget enesekindlust. Mängupilt muutus tasakaalukaks ning Eesti näitas, et suudab mängida Poolaga võrdsel tasemel.

Otsustaval perioodil oli rohkelt võimalusi mõlemal. Eesti surus tugevalt, tekitas mitmeid ohtlikke olukordi ning üritas lõpuhetkedel väravavahi välja võtmisega seisu viigistada. Paraku jäi otsustav värav löömata. Tühja värava olukorras kasutas Poola võimaluse ära ja lõi kaks lisaväravat, vormistades lõppseisuks 5:2.

Kapten Kati Kolsar jäi naiskonna esitlusega rahule. "See oli meie senise turniiri parim mäng. Kaitses olime aktiivsed ja distsiplineeritud, Maja tegi väravas suurepärast tööd. Kuigi jäime 0:3 kaotusseisu, suutsime vahe kiiresti vähendada. Kahju, et ei saanud mängida üheksanda koha peale, kuid tõestasime, et meie tase ei jää suurematele saalihokiriikidele sugugi alla."

Mängu parimaks valiti avavärava löönud Reti Väärt-Mölder. "Pidime palju kaitsma ja toetuma vasturünnakutele. Kaitsetöö oli väga hea ja olen selle üle uhke. See oli teine mäng järjest, kus meil jäi puudu realiseerimisest – just seda peame viimaseks kohtumiseks parandama," lisas peatreener Marko Virtanen.

Kuigi Eesti on võrreldes kahe eelmise MM-iga oma positsiooni parandanud, olid ambitsioonid kõrgemad. Nüüd on eesmärk lõpetada turniir tugeva esitusega ja võtta maksimum viimasest võimalusest. 11. koha mäng Hollandi vastu toimub reedel Eesti aja järgi kell 17:30.