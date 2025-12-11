X!

Eesti andis MM-il Poolale südika lahingu, aga jääb mängima 11. koha peale

Saalihoki
Eesti naiste saalihokikoondis
Eesti naiste saalihokikoondis Autor/allikas: IFF
Saalihoki

Eesti naiste saalihokikoondis astus neljapäeval MM-finaalturniiril vastamisi maailma edetabelis kuuendal kohal paikneva Poolaga, et selgitada positsioone 9.–12. koha vahel.

Avakolmandik kulges eestlannadele keeruliselt – oma mängu ei suudetud käima saada ning Poola agressiivne ja füüsiline stiil valmistas palju probleeme. Periood lõppes Poola 1:0 eduseisus.

Teise kolmandiku algus oli sarnane esimesele: Poola kasutas tekkinud ruumi osavalt ära ning lõi viie minuti jooksul kaks väravat, kasvatades eduseisu 3:0-le. Kuigi vastased domineerisid mängupildis siis sellegipoolest 36. minutil leidis Reti Väärt-Mölder end kaitsjate vahel heas positsioonis ning saatis palli kindlalt väravasse. Vaid hetke pärast lisas Hanna-Liisa Õispuu teise tabamuse, tuues tabloole 2:3 ja süstides naiskonda selget enesekindlust. Mängupilt muutus tasakaalukaks ning Eesti näitas, et suudab mängida Poolaga võrdsel tasemel.

Otsustaval perioodil oli rohkelt võimalusi mõlemal. Eesti surus tugevalt, tekitas mitmeid ohtlikke olukordi ning üritas lõpuhetkedel väravavahi välja võtmisega seisu viigistada. Paraku jäi otsustav värav löömata. Tühja värava olukorras kasutas Poola võimaluse ära ja lõi kaks lisaväravat, vormistades lõppseisuks 5:2.

Kapten Kati Kolsar jäi naiskonna esitlusega rahule. "See oli meie senise turniiri parim mäng. Kaitses olime aktiivsed ja distsiplineeritud, Maja tegi väravas suurepärast tööd. Kuigi jäime 0:3 kaotusseisu, suutsime vahe kiiresti vähendada. Kahju, et ei saanud mängida üheksanda koha peale, kuid tõestasime, et meie tase ei jää suurematele saalihokiriikidele sugugi alla."

Mängu parimaks valiti avavärava löönud Reti Väärt-Mölder. "Pidime palju kaitsma ja toetuma vasturünnakutele. Kaitsetöö oli väga hea ja olen selle üle uhke. See oli teine mäng järjest, kus meil jäi puudu realiseerimisest – just seda peame viimaseks kohtumiseks parandama," lisas peatreener Marko Virtanen.

Kuigi Eesti on võrreldes kahe eelmise MM-iga oma positsiooni parandanud, olid ambitsioonid kõrgemad. Nüüd on eesmärk lõpetada turniir tugeva esitusega ja võtta maksimum viimasest võimalusest. 11. koha mäng Hollandi vastu toimub reedel Eesti aja järgi kell 17:30.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

22:18

ETV spordisaade, 11. detsember

21:54

Sõudjate eesmärk on OM-iks Endreksoni käe all kokku saada tugev neljapaat

21:39

Lajali treeneriks sai maailma viienda reketi eelmine juhendaja

21:09

Põlva Serviti tõusis meistriliiga ainuliidriks

20:37

Prantsusmaa tennisistile määrati 20 aasta pikkune võistluskeeld

19:58

Eesti andis MM-il Poolale südika lahingu, aga jääb mängima 11. koha peale

19:21

Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

18:55

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

18:33

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

18:11

Gaim ja Kaasik olid IBU karikasarjas keskmike seas, mehed kahvatud

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

10.12

Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

08.12

Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:33

Kelly Sildaru tagas koha MK-etapi finaalis

18:33

Venemaa laskesuusatajad pöördusid spordikohtusse Uuendatud

10.12

Seksuaalses kuriteos kahtlustatav on judotreener

09.12

Beljajeva kolmekesi saadud võidust: mõned naersid, aga see oli kadedusest!

10.12

FIS andis üheksale atleedile neutraalse suusasportlase staatuse

10.12

City alistas võõrsil Madridi Reali, Arsenal jätkab täiseduga

09.12

Jefimova: tahtsin inimestele tõestada, et oli küll vaja USA ülikooli minna!

18:55

Gedly Tugi jätkab karjääri Sloveenias: teen kõik, et enda üle uhkust tunda

11:51

Eesti jalgpallinoored ei kavatse Valgevene eakaaslastega mängida

10.12

Suurorg naasis platsile, aga teistel eestlastel oli võidukam õhtu

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo