Eesti saalihokinaiskonna puurilukk: olime nii lähedal!

Eesti jäi taanlannade vastu kiirelt 0:1 taha, aga seejärel suudeti oma mängu kõvasti parandada. Taani väravalukku siiski murda ei suudetud ning teisel kolmandikul suurendas vastane edu 2:0-le. Kolmandal kolmandikul võttis Eesti riske ja jäi 0:4 taha. Auvärav saadi siiski kirja, selle autor oli Reti Väärt-Mölder.

"Eks neid pisaraid oli riietusruumis pärast. Kohe kui lõpusireen ära käis, juba siis nägi pisaraid," ütles väravavaht Saskia Ormak Vikerraadiole. "Eks me kõik lootsime ja seis oli ju tegelikult päris lähedal. Meil oli nii palju võimalusi, aga pall lihtsalt ei läinud sisse. Vastassväravavaht tegi häid tõrjeid ja vastased kaitsesid hästi. Oli võimalusi, aga me ei realiseerinud neid."

"Teadsime, et see tuleb raske mäng ja ei pruugi võitu tulla, aga ikkagi andsime endast parima ja olime nii lähedal!"

Eesti alustas MM-i kaotusega Saksamaale, kuid alistas siis Singapuri 9:2 ja lõi USA-le kümme vastuseta väravat. Ormaki sõnul oli aga kohtumine Taanile eestlannade parim. "Kindlasti selle MM-i parim mäng. Olen käinud neljal MM-il ja see oli parim mäng, mida mina näinud olen. Tulemus ei näita seda, aga need, kes vaatasid mängu, nägid, kuidas igas olukorras võitlesime lõpuni. Parim mäng sellel MM-il ja minu koondisekarjääri jooksul," sõnas väravavaht.

Eesti jätkab MM-i neljapäeval, kui vastamisi minnakse Poolaga. Eestlannad mängivad küll kohtadele 9.-12, aga endiselt on võimalik teha aegade parim MM-turniir, sest 2017. aastal teeniti Slovakkias seni parimana 11. koht.

Eesti naiste saalihokikoondis Autor/allikas: Renee Kütisaar

Mis on Eesti naiskonna vinge turniiri taga? "Meil on hästi palju uusi tulnud, natuke on kliimavahetus toimunud. Näljased mängijad, noored on peale tulnud ja see aitab motiveerida vanemaid mängijad. Sisekliima on väga hea, väljaspool mänge toimib kõik väga hästi. Me ei pea muretsema millegi pärast, saame mõnusalt mängule keskenduda," selgitas Ormak.

Saksamaa saatis Eesti väravasse neli palli, aga Singapur ja USA alistati koondtulemusega 19:2. Taani sai küll hakkama veel nelja väravaga, kuid Ormak on teinud suurepärase turniiri ja tõrjunud enam kui 85 protsenti vastaste visetest.

22-aastane Ormak on mänginud neli hooaega Soome meistriliigas ning sealne kogemus on teinud temast parema mängija. "Otsustasin peale gümnaasiumi, et tahan koondist aidata ja ennast arendada. Tulin Soome mängida, et end paremini treenida ja MM-il näidata, et eestlased suudavad mängida," ütles ta Vikerraadiole.

"Soome minek oli kultuurišokk. Eestis oli meil kaks trenni nädalas, Soomes oli neli korda nädalas trennid. Pluss veel eraldi. Igas trennis on pea 25 mängijat kohal, terve tiim on kohal ja see on profitase. Palka küll ei saa, aga kõik on motiveeritud ja suhtumine on teistsugune," lisas puurilukk.