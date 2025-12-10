Taani ei lubanud Eesti saalihokinaiskonda MM-i veerandfinaali
Eesti naiste saalihokikoondis kaotas Brnos toimuvatel maailmameistrivõistlustel Taanile 1:4 (0:1, 0:1, 1:2) ega pääsenud veerandfinaali.
Taanlannad viskasid värava esimesel ja teisel perioodil ning lisasid kolmandal perioodil vähem kui minuti jooksul veel kaks. Eesti autabamus sündis pisut enam kui kaks minutit enne lõppu tänu Reti Väärt-Mölderile.
Eesti poolelt valiti mängu parimaks Hanna-Liisa Õispuu.
"Naiskond võitles tugevalt ja lõpuni välja," kommenteeris peatreener Marko Virtanen. "Mõnest eksimusest hoolimata oli kaitse väga hea – Taani ei saanud ühtegi rünnakut süsteemselt meie vastu realiseerida. Tüdrukud andsid endast kõik."
Eesti jaoks jätkub turniir mängudega 9.-12. kohale, kus kõigepealt tuleb neljapäeval minna vastamisi Poolaga.
Eestil on endiselt võimalik teha oma aegade parim MM-turniir, sest 2017. aastal teeniti Slovakkias seni parimana 11. koht.
Toimetaja: Siim Boikov