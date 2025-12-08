Eesti tagas MM-il veenva võidu toel alagrupist edasipääsu

See tähendas, et Eesti sai D-alagrupis Saksamaa järel teise koha ja tagas koha kaheksandikfinaalis. Varasemalt kaotati Saksamaale 4:9, aga võideti alagrupis viimaseks jäänud Singapuri 9:2.

"Ootasime hästi tasavägist mängu. Olime valmis, et see tuleb hästi võrdne ja hästi füüsiline. Aga olime kas mänguks paremini valmis või paremini fokuseerunud tugevale kaitsetööle," lausus kapten Kati Kolsar ERR-ile.

"Tänu sellele suutsime ameeriklaste võimalused ära hoida. Nad tegid väga häid viskeid. Me saime väga palju blokke. Meie väravavaht tegi lihtsalt ulmelisi tõrjeid see mäng. Tänu sellele ei saanud nemad ühtegi palli väravasse ja meil õnnestus ära kasutada nende kaitse nõrkuseid."

Hoolimata saavutatud edust pingutati lõpuni. "Kuni teise kolmandiku lõpuni oli variant, et see ei pruugi nii jääda. Üks kolmandik on nii pikk aeg ja selle aja jooksul on nähtud väga suuri comeback'e kaotava võistkonna poolt," hoiatas Kolsar.

"5:0 pealt rääkisime ka, et meie jaoks on seis 0:0 ja peame hästi pingutama kaitses edasi. Ei ole umbes, et ah tehtud, enam ei juhtu midagi. Võib-olla kolmanda kolmandiku keskel oli see, et võib ei tule enam nende poolt nii palju neid väravaid."

16 hulgas läheb Eesti koondis vastamisi Taaniga. "Eks me läheme jälle selle mõttega, et see saab olema väga raske mäng. Me vaatasime täna Taani ja Läti mängu. Olime kõik kindlad, et Läti võtab võidu, aga lõpuks Taani ikkagi võitis," sõnas Kolsar.

"See ei tundunud üldse lihtne või väga ühepoolne mäng. Ma arvan, et meil saab homme olema väga korralik pingutus, et teha ajalugu ja saada esikaheksasse."