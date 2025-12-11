Valitsev grupisõidu Eesti meister liitus Belgia suurtiimiga

Meeste tiimi kuulub 30 sõitjat, kellest 20 on pärit Lotto 2025. aasta koosseisust ja kaheksa Intermarche-Wanty organisatsioonist. Uut ühinenud meeskonda veab Intermarche-Wanty tiimis peadirektor olnud Jean-Francois Bourlart.

"Tänu kahe ajaloolise Belgia tiimi liitumisele saab alata rahvusvahelisel areenil uus peatükk," ütles Bourlart. "Oleme viimastel kuudel palju tööd teinud, et ehitada üles midagi suurt Lotto Cycling Teami ja Intermarche-Wanty põhiväärtustest. Meil on hea meel, et UCI usub meisse ja andis meeste tiimile kolme­aastase litsentsi. Samuti teeb meid õnnelikuks naiste Pro Teami staatus. Esimene klubi laager on hetkel käimas Hispaanias. Ma tunnen juba praegu tugevat entusiasmi kogu tiimi õhustikus."

Lotto-Intermarche naiste tiimi koosseisu kuuluvad Ebrase kõrval veel Dina Boels, Julie Brouwers, Katrijn De Clercq, Romina Hinojosa Cruz, Marieke Meert, Annelies Nijssen, Linda Riedmann, Ilken Seynave, Sandrine Tas, Lea Lin Teutenberg, Anna Van Wersch, Sterre Vervloet ja Lani Wittenvrongel.

21-aastane Ebras pälvis tänavu lisaks Eesti meistritiitlile grupisõidus veel MM-il 15. koha kuni 23-aastaste naiste tempo- ja grupisõidus, 17. koha World Touri ühepäevasõidul Tour of Guangxi, 21. koha Giro d'Italia viiendalt etapilt ja üheksanda koha UCI 1.Pro võistluselt Antwerp Port Epic Ladies.

Naiste profirattaspordis jagunevad tiimid kolmele tasemele: UCI Women's WorldTeams, UCI Women's ProTeams ja UCI Women's Continental Teams. WorldTour on absoluutne tipptase; ProTeam on järgmine samm allpool, koondades tugeva konkurentsivõime ja suuremad ressursid. Continental-taseme tiimid on stabiilsed profiklubid, kellel on üldiselt väiksem eelarve ning vähem automaatseid kutseid tippsõitudele.

Ebras sõitis eelmisel aastal Continental-tasemel BePink – Immatra – Bongioanni naiskonnas. Uuel hooajal jätkavad Continental-tasemel veel Laura Lizette Sander ja Aidi Gerde Tuisk, kes esindavad Hitec Products - Fluid Control naiskonda.