Aadu Luukase karikafinaalis kohtuvad Bigbank ja Pärnu

Pärnu Võrkpalliklubi
Kolmapäeval selgusid võrkpalli Aadu Luukase karikavõistluste finalistid, kui Tartu Bigbank ning Pärnu Võrkpalliklubi teenisid kolm-null võidu.

Avamängu viies geimis võitnud Bigbank näitas koduväljakul võimu, kui teenis 3:0 võidu, loovutades Võru Barrusele esimeses geimis 20 punkti ning järgmises kahes 22 punkti.

Bigbanki poolel tõi viis serviässa löönud Jack Williams 16 punkti (+9), Martti Juhkami arvele kogunes 13 (+9) punkti. Tartu meeskonna vastuvõtt oli 35 protsenti, rünnakuid lahendati 54-protsendiliselt, blokiga teeniti üheksa ja serviga seitse punkti (12 viga), vahendab Volley.ee.

Võru Barruse eest tõi Renato Santos 13 punkti (+5), Kyle Wilson lisas kümme silma (+3) ja Henri Treial panustas seitsme punktiga (+6). Võru meeskonna vastuvõtt oli 41 protsenti ja rünnak 50 protsenti, blokist saadi kolm punkti ning servil löödi kolm ässa ja tehti 14 serviviga.

Samuti esimeses kohtumises kolm-kaks võidu võtnud Pärnu VK läks sarnaselt Bigbankile finaali kolmegeimilise võidu pealt, kui lubas Selver x TalTechile koduväljakul esimeses kahes geimis 17 punkti ning kolmandas geimis 15 punkti.

Pärnu meeskonna parimaks kerkis Daniel Ramirez Pita, kes tõi 13 punkti (+7), Markus Uuskari lisas 11 (+6) ja Sten Perillus kümme punkti (+6). Pärnu meeskonna vastuvõtt oli 50 protsenti ja rünnak 49 protsenti, blokist saadi üheksa punkti ja servil löödi kaheksa ässa ja tehti 15 viga.

Selveri edukaim oli Andres Jefanov seitsme punktiga (-2), Kaur Erik Kais lisas kuus (+0) ja Mads Roness viis silma (-1). Selveri vastuvõtt oli 24 protsenti ja rünnak 29 protsenti, blokk saadi Pärnule ette neljal korral ja servil löödi kolm ässa ning eksiti kaheksal pallingul.

Meeste ja naiste ning ka esmakordselt toimuva väikese karika finaalid peetakse 21. detsembril Unibet Arenal. 

