Võru Barrus teenis Balti liigas võidulisa

Barruse parimana kogus Renato Oliveira Santos 22 punkti (+11) , Kyle Christopher Wilson toetas 19 punktiga (+9) ja Henri Treial lisas omalt poolt 16 silma (+13).

Turniiritabelis asub Barrus 16 punktiga kolmandal kohal. Neist eespool on Tartu Bigbank (23 p) ja Pärnu Võrkpalliklubi (22 p).

Naiste Balti liigas sai Rae Spordikool/Viaston raske võidu, alistades RSU võõrsil 3:2 (25:22, 21:25, 25:18, 23:25, 15:1). Liis Kiviloo panustas Rae parimana 26 punkti.

Rae kindlustas tabelis esikohta, punkte on neil 25. Järgnevad Kaunase VDU (23 p) ja Tartu Ülikool/Bigbank (22 p).

Lisaks peeti kaks kohtumist ka Eesti naiste meistriliigas, kus edu soosis mõlemal puhul ülikooli naiskondi – Tartu Ülikool/Bigbank oli 3:0 (25:21, 25:18, 25:23) üle Viljandi Metallist ning Tallinna Ülikool sai 3:0 (25:6, 25:19, 25:23) jagu Pharmatech Kastrest.