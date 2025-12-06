Naiste saalihokikoondis sai MM-i avamängus viieväravalise kaotuse

Eestlannade jaoks algas mäng karmilt, kui Aline Marti, Riana Mena Königi, Randi Kleerbaumi ja Winona Jürgensi väravatest kaotati esimene kolmandik 0:4.

Kadi Keinast viskas kolm minutit pärast teise perioodi algust Eesti esimese väravaga, aga sellele vastasid Marti ja Vanessa Weikum ning siis tõi Jürgensi teine tabamus 28. minutiks tabloole sakslannade 7:1 eduseisu.

Kati Kütisaar, Kadre Lahtmets ja Johanna Siling tegid 45. minutiks seisuks 4:7, viimase kümne minuti jooksul sahistasid Eesti võrku veel Kleerbaum ja Leonie Vogt ehk Eesti alustas finaalturniiri 4:9 kaotusega. Nii Siling kui Kütisaar said kirja ka resultatiivse söödu.

Lisaks Eestile ja Saksamaale kuuluvad D-alagruppi veel Singapur ja USA. Pühapäeva õhtul mängivad eestlannad Singapuriga ning lõpetavad siis alagrupiturniiri esmaspäeval mänguga USA vastu. Laupäevases teises mängus oli USA Singapurist üle 8:1.