Eesti naiste saalihokikoondise peatreeneril seisab MM-i eel ees raske valik

Saalihoki
Foto: Eesti Saalihoki Liit
Eesti naiste saalihokikoondis mängis laupäeval heategevusüritusel endiste legendide vastu, et koguda raha MM-ile minekuks.

Kristiine spordihallis peetud saalihoki naiskonna kohtumisel astusid vastamisi praegune rahvuskoondis ja endised legendid. Ürituselt saadud tulu aitab katta detsembris toimuva MM-i kulusid.

"Kindlasti on suur abi, sest väga lihtne on öelda, et meil on hädasti abi vaja, aga sellele ei pruugita reageerida, aga sellist üritust saab tulla vaatama, et näha mille pärast. See kindlasti muudab arusaadavamaks saalihokivõõrale inimesele ja samas kutsub rohkem inimesi meile kaasa elama," selgitas rahvusnaiskonna kapten Kati Kolsar.

MM-iks valmistuv naiskond on suve jooksul teinud kolm laagrit ja oktoobris harjutatakse veel Soomes. Koondise peatreener Marko Virtanen tunnistab, et võistkonna tase on kõrge ning otsus, keda MM-ile saata, tuleb keeruline.

"Ma arvan, et oleme hetkel heas seisus. Detsembris saab mängijate valimine raske olema, sest mul on võrreldes eelmise korraga palju rohkem mängijaid, kes on valmis maailmameistrivõistlustel mängima," märkis Virtanen.

Tunamullu sai naiskond MM-il 13. koha ja tänavu tahetakse murda esikümnesse. "Aastaid on olnud suur unistus esikümnesse murda ja see on meil nii napilt alati läinud. Eks see on meie suur eesmärk saada sinna esikümnesse sisse," ütles Kolsar.

Hetkel maailma edetabelis 13. kohta hoidev naiste saalihokikoondis mängib MM-finaalturniiril 6.-14. detsembrini Tšehhis.

Toimetaja: Henrik Laever

