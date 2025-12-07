Naiste saalihokikoondis avas MM-il võiduarve

Eesti naiste saalihokikoondis sai Brnos toimuval MM-finaalturniiril kirja oma esimese võidu, kui alistati Singapur 9:2.

Kohtumine algas Eesti kontrolli all. Varajane avavärav andis mängule hoogu, ent Singapuri naiskond tuli väljakule südika kaitsemänguga. Eestlannad läksid mitmel korral liigse enesekindlusega üks-ühele olukordadesse, mis maksid kätte – vastased suutsid eksimused ära kasutada ja hoidsid end mängus. Esimene kolmandik lõppes Eesti 3:2 eduseisus.

Teisele kolmandikule mindi taas keskendumisega kaitsele, kuid rünnak ei olnud enam nii terav kui ka avaperioodil. Singapuril õnnestus pikalt vastu pidada kuni 31. minutil lõpetas väravatevaikuse Reti Väärt-Mölder, realiseerides Kadre Lahtmetsa suurepärase nurgasöödu. Kohe seejärel lisas Eesti kaks kiiret väravat ning teine kolmandik lõpetati kindlas 5:2 eduseisus.

Kolmandas kolmandikus murdis Eesti vastased lõplikult. Vaid esimese kolme minuti jooksul visati kolm väravat ning surve Singapuri väravale ei vaibunud hetkekski. Perioodi lõpus sahistati võrku veel korra, vormistades lõppseisuks 9:2. Eesti ülekaalu kinnitas muljetavaldav statistika: kohtumise jooksul tehti koguni 82 pealeviset.

Mängu parima tiitli pälvis Milja Alanko, kes viskas kaks väravat ja andis ühe resultatiivse söödu.

Alanko sõnul pandi võidule alus tugeva stardiga: "Meil oli mängule väga hea algus – olime valmis. Samas arvan, et ka Singapuri naistel oli hea mängutunnetus ning nad suutsid lüüa mõned väravad ja mängus püsida. Keskendumisega probleeme ei olnud; igal mängul olen justkui 'saalihoki mullis' ja naudin hetke."

Kohtumine tõi rõõmu ka naiskonna uustulnukatele – Emma Ubaleht ja Sara Fransson said mõlemad kirja oma esimesed MM-i väravad.

Peatreener Marko Virtanen jäi naiskonna esitusega väga rahule. "See oli meie poolt kindel võit! Meil oli võimalus palli hoida ja mängu kontrollida ning see õnnestus. Loodetavasti suudame sama taset hoida ka järgmises mängus," ütles ta.

D-alagrupist pääsevad edasi kaks paremat naiskonda, mis tähendab, et Eesti jaoks on otsustava kaaluga esmaspäevane kohtumine USA-ga.