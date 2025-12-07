Lamparter teenis karjääri 20. MK-etapivõidu, Ilves sai 27. koha

X!

Kahevõistluse MK-sarja hooaja teisel etapil Norras Trondheimis võtsid austerlased suure mäe võistlusel kaksikvõidu, Kristjan Ilves lõpetas 27. kohaga.

Kristjan Ilves sai hüppemäel 33 koha. Ilves tegi 123,5-meetrise õhulennu ja teenis selle eest 110,5 punkti, murdmaarajale pääses ta liidrist 2.12 hiljem.

Hüppevoorus oli parim austerlane Franz-Josef Rehrl, kes hüppas 137,5 meetrit ja teenis selle eest 143,4 punkti. Temast 12 sekundit hiljem startis MK-sarja üldliider, koondisekaaslane Johannes Lamparter, kes hüppas 133 meetrit ja teenis 140,4 punkti. Kolmandana pääses murdmaarajale sakslane Wendelin Thannheimer (139,5 m ja 139,2 punkti), kes stardis liidrist 17 sekundit hiljem.

10 km murdmaasõidus tegi Lamparter viimasel ringil asjad selgeks ja edestas Rehrli lõpuks 11,6 sekundiga. Lamparterile on see karjääri 20. MK-etapivõit.

Kolmandaks spurtis et sakslane Julian Schmid, edestades napilt Thannheimerit – Schmid kaotas võitjale 27,3 ja Thannheimer 27,6 sekundiga.

Ilves lõpetas kuueses grupis, saades kirja 27. koha, kaotust võitjale kogunes 1.40,9.

"Tänane päev ei vastanud kuidagi ootustele. Endiselt on meil kogu tiimiga hüppemäel probleem. Me peame nii varustuse kui enda tegemised korda saama enne kui Ramsausse läheme, siis oleme konkurentsis," rääkis Ilves võistluse järel.

"Suusarajal oli täna meeletult kiire algus ja ausalt öeldes keha on natukene väsinud. Ka suusk ei toiminud nii hästi kui varasemalt ja rajal oli päris tühi olla. Ega muud teha ei ole kui ennast koguda, trenni teha ja asjad uuesti käima saada. Loodetavasti Ramsaus on kõik veidi helgem," lisas ta.

Kahevõistlejate MK-hooaeg jätkub ülejärgmisel nädalavahetusel Austrias Ramsaus.

Enne võistlust:

Avapäeval kavas olnud ühisstardist sõidus oli Kristjan Ilves murdmaasõidu järel viies, aga hüppemäel võistlus ebaõnnestus ja ta pidi kokkuvõttes leppima 23. kohaga. "Sõidus asjad toimivad, tunne on okei. Kahjuks oli võib-olla veidi liiga lihtne rada, ei saanud pundiga ees minema. See selleks, kui hüppemäel on nüüd täielik ebakindlus," tõdes Ilves pärast võistlust. "Ütlen ausalt välja, et meil on probleemid kombedega, see on toonud minu hüppamisse mingi vea sisse. Ma ei tunneta hoovõtus absoluutselt, kus ma istun. Kui võistluskombe selga panen, olen sellega kadunud."

Teisel päeval on aga kavas klassikaline kahevõistlus, kus esmalt hüpatakse ja vastavalt tulemustele starditakse 10 km murdmaasõidule.

Stardinimekirjas on 58 meest, Ilves on hüppejärjekorras 47.

Toimetaja: Maarja Värv

