Ilves tegi Ramsaus proovivõistlusel korraliku hüppe

Ilves hüppas 89 meetrit ja teenis selle ees 114,8 punkti, mis andis proovivoorus 11. koha. Kui järgnevatel võistluspäevadel jääb mõnel päeval olude tõttu hüppevoor pidamata, kasutatakse just seda tulemust.

Proovivoorus olid kolm paremat austerlased: Thomas Rettenegger hüppas 99,5 meetrit ja teenis 131,6 punkti, Franz-Josef Rehrl teenis 94,5-meetrise õhulennu eest 130,4 punkti ja Paul Walcher lendas 93 meetri peale ja sai 125,9 punkti. MK-sarja üldliider, austerlane Johannes Lamparter hüppas 88,5 meetrit ja oli 115,8 punktiga kaheksas.

Reedel võisteldakse Ramsaus ühisstardist sõidus ja laupäeval on kavas traditsiooniline Gunderseni võistlus.