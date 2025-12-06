X!

Võistluskombe segab Ilvese hüppeid: kui selle selga panen, olen kadunud

Kahevõistlus
Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistlus

Kahevõistleja Kristjan Ilves tunnistas pärast Trondheimis ebaõnnestunud hüppevõistlust, et tal on probleemid võistluskombinesooniga.

Trondheimi MK-etapi laupäevasel võistluspäeval sai Ilves ühisstardist sõidus viienda koha. "Sõidus asjad toimivad, tunne on okei. Kahjuks oli võib-olla veidi liiga lihtne rada, ei saanud pundiga ees minema. See selleks, kui hüppemäel on nüüd täielik ebakindlus," tõdes Ilves pärast võistlust.

Hüppemäel langes Ilves viiendalt kohalt jagama 23. kohta, sealjuures ebaõnnestusid lisaks temale ka teised viimaste seas hüpanud mehed, kaasa arvatud tiimikaaslased Jens Luraas Öftebro ja Aleksander Skoglund. Karjääri esimese MK-võidu teenis austerlane Thomas Rettenegger.

"Ütlen ausalt välja, et meil on probleemid kombedega, see on toonud minu hüppamisse mingi vea sisse. Ma ei tunneta hoovõtus absoluutselt, kus ma istun. Kui võistluskombe selga panen, olen sellega kadunud," tõdes Ilves. "Kindlasti on seal enda halb hüppamine, aga see on tingitud sellest, et mul pole mingit tunnetust varustusega, millega ma hüppan."

"Kahjuks on asjad nii, raske on seda fakti eitada, et nii on, aga me proovime hakkama saada. Eks näis, mis saab. Pead norgu ei lase, ma proovin kõigepealt oma asja ära teha ja loodetavasti on siis natuke parem tunne varustusega ka," sõnas Ilves.

Toimetaja: Anders Nõmm

