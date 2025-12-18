X!

Kristjan Ilves võtab ilmselt kasutusele vana lõikega hüppekombe

Kristjan Ilves
Kristjan Ilves Autor/allikas: Flawia Krawczyk
Kahevõistleja Kristjan Ilves ütles enne reedel algavat Ramsau MK-etappi, et loodab olla natuke paremas hüppevormis kui eelmisel võistlusel Trondheimis.

Eestlase põhimureks on jätkuvalt hüppekombinesoon, mida ei ole lubatud välja vahetada enne Ramsau etapi lõppu. "Hüppekombega on jätkuvalt probleemid, sest see ei toimi nii nagu peaks," sõnas Ilves kolmapäeva õhtul Delfile.

Väike valguskiir siiski paistab, sest eestlane on saanud võistluskombega rohkem harjutada. "Põhimõtteliselt olengi võtnud vastu otsuse, et hüppan vaid võistluskombega, et saada aru, kuidas see rotatsioon pärast äratõuget on. Kuna ta käitub äratõukel teistmoodi, tuleb hüppestiili veidi muuta, peab olema natuke passiivsem. Kui minna suuski ründama, kaob õhk suuskade alt ära," selgitas Ilves.

"Nüüd ma proovingi läheneda hoopis niipidi, et võtan ehk vana lõike tagasi," rääkis Ilves. "Ta on küll suuruselt veidi kehvem ja peab kõrgema hargi kohaga hüppama, aga ma tean vähemalt, et peale äratõuget saab connection'it kätte. Trondheimi tagasi minnes ma kindlasti proovin seda kombet, et aru saada, mis see parem variant on."

