Eesti sulgpallinaiskond jõudis võidu kaugusele EM-finaalturniirist

Eesti sulgpallinaiskond on kodusel EM-valikturniiril jõudnud võidu kaugusele alagrupi võidust ja Eesti sulgpalli ajaloos esmakordselt EM-finaalturniirile pääsust. Meeskondliku ja naiskondliku EM-valikturniiri teisel võistluspäeval Kalevi spordihallis alistas Eesti 4:1 Hollandi.

Esireketite üksikmängus sai Kristin Kuuba raske, kuid väga väärtusliku võidu Novi Wielandi üle. Kuuba pidi võitlema kolm geimi, kuid võttis kodupubliku suureks rõõmuks võidu 15:21, 21:9, 21:16. "Jalad olid mängus pärast eilset pikka võistluspäeva väga kinni. Vaimselt oli väga oluline see punkt esimesest mängust naiskonna jaoks kätte saada," sõnas Kuuba vahetult pärast võitu.

Teises mängus tõi Holland tabloole viiginumbrid, kui Flora Wang alistas Helis Pajuste 17:21, 13:21. Teist päeva järjest tõi Eestile võidupunkti Catlyn Kruus, kes alistas kolmandas üksikmängus Mandy Duijndami 21:14, 21:14. Esimeses kahest paarismängust tulid Eesti poolt väljakule Kristin Kuuba ja Eesti pikaaegne parim paarismängija Helina Rüütel. Kuuba ja Rüütel mängisid noore Hollandi paari vastu kindlamalt ja tõid Eestile kohtumise võiduks vajaliku kolmanda võidu 21:13, 21:18.

Kolmapäeval alistas Eesti naiskond alagrupis esimese asetusega Hispaania 3:2. Kahe võiduga on Eesti jõudnud ühe sammu kaugusele alagrupi võidust ja EM-finaalturniirile ehk kaheksa parima hulka pääsust. Eesti pole seni võistkonnavõistlusel kaheksa parima hulka jõudnud.

Eesti meeskond mängis neljapäeval oma alagrupi favoriidi Inglismaaga ja pidi vastu võtma 0:5 kaotuse. Eesti meister Tauri Kilk (BWF 399.) astus vastu Harry Huangile (BWF 65.) ja jäi alla 6:21, 16:21. Järgmises mängus tulid väljakule Tallinnas võistlemas olevatest mängijatest kõige nimekamad, maailma 15. paar ja EM-medalistid Ben Lane ja Sean Vendy, kes näitasid oma klassi ja võitsid Kristjan Kaljuranda ning Raul Käsnerit 21:7 21:13.

"Nende mängutempo on nii palju kiirem ja nad suudavad meie lööke väga hästi ette ennustada. Maailma absoluutse tippklassi paar ja jääme igas elemendis natuke alla, kuid kokku teebki see sellise vahe. Loomulikult on tore sellise paari vastu kodupubliku ees mängida, oleks soovinud veelgi pikemalt neile vastupanu osutada ja kodupublikule kaasaelamist pakkuda," tõdesid Kaljurand ja Käsner pärast mängu.

Teises üksikmängus kaotas Karl Kert 5:21, 5:21 Cholan Kayanile ning kolmandas üksikmängus jäi Marti Joost alla Nadeem Dalvile 13:21, 12:21. Inglismaa võitis ka viienda kohtumise, kui Tauri Kilk ja Hugo Themas tunnistasid Oliver Butleri ning Samuel Jonesi 21:16, 21:13 paremust.

Kolmapäeval võitis Eesti meeskond Iisraeli 3:2. Reedel kell 18 kohtutakse Luksemburgiga, võit tagaks Eesti meeskonnale valikturniiril teise koha.