Eesti sulgpallurid alustasid kodust EM-valikturniiri raske võiduga

Sulgpall
{{1764784320000 | amCalendar}}
Foto: Siim Lõvi/ERR
Tallinnas algas kolmapäeval sulgpalli meeskondlike ja naiskondlike Euroopa meistrivõistluste valikturniir, nii Eesti naised kui mehed teenisid avakohtumises võidu otsustava paarismänguga.

Eesti naiskond läks koduse turniiri esimeses matšis vastamisi Hispaaniaga ning esireket Kristin Kuuba võitis küll esimese geimi 21:12, kuid Clara Azurmendi viis sama tulemusega matši otsustavasse setti, kus hispaanlanna 21:11 võidu vormistas.

"Pärast esimest geimi justkui tundus, et mina kontrollin mängu, aga tihtipeale on see nii, et tema siis kohe kohendas ennast minu mänguga. Ta oli valmis nendeks löökideks ja teine geim ta kindlasti muutis minu elu palju ebamugavamaks," ütles Kuuba ERR-ile.

Helis Pajuste viigistas seejärel seisu, kui teenis Cristina Terueli üle 21:11, 21:11 võidu. Seejärel viis Catlyn Kruus eestlannad juhtima, kui alistas Nikol Carulla 17:21, 23:21, 21:10. Paraku ei õnnestunud võitu vormistada, sest hispaanlannad alistasid Kruusi ja Ramona Üpruse 21:9, 21:16 ning võitja selgus otsustava paarismänguga.

Eesti saatis väljakule Kuuba ja Helina Rüüteli, kes võitsid esimese geimi 21:13, aga kaotasid teise 18:21. Võitja selgus otsustava geimiga, kus Kuuba ja Rüütel 21:16 võidu võtsid ja Eestile kolm-kaks võidu tõid.

Meeskond alustas samuti kaotusega, kui Eesti esinumber Tauri Kilk pidi tunnistama Iisraeli mehe Daniil Dubovenko 21:16, 21:11 paremust. Seejärel pidi vastase paremust tunnistama ka Karl Kert, kes kaotas kolm aastat tagasi EM-il pronksi pälvinud Misha Zilbermanile 19:21, 16:21.

Eesti avas paarismänguga aga võiduarve, kui Kilk ja Hugo Themas teenisid Dubovenko ja Mark Aronchiki üle 18:21, 21:16, 22:20 võidu. Seejärel teenis Marti Joost 15:21, 21:16, 21:9 võidu Maxim Grinblati üle ning paari võitja selgus otsustava paarismänguga. Mitmekordsed Eesti meistrid Kristjan Kaljurand ja Raul Käsner võitsid esimese geimi 24:22, kuid Danylo Dubynskyi ja Zilberman viisid 21:10 võiduga vastasseisu ka otsustavasse geimi. Eestlased näitasid aga taset ning võitsid 21:14 ja realiseerisid kokkuvõttes Iisraeli üle kolm-kaks võidu.

Naiskond mängib neljapäeval Hollandiga, kes kaotas Itaaliale 2:3. Meeskonna vastaseks on Luksemburgi vastu kõik viis mängu võitnud Inglismaa. Iga vastasega mängitakse kolm üksikmängu ja kaks paarismängu.

Võistlused lõppevad Kalevi spordihallis reedel. Finaalturniir toimub järgmise aasta veebruaris Türgis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

