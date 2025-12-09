Tass läheb operatsioonile ja ei saa ilmselt koondist valikmängudes aidata

Tass käis Heiko Rannula juhendatava klubi eest viimati väljakul oktoobri lõpus, viimasel ajal on ta võidelnud hüppeliigese vigastusega. "Avastati põletik ülekoormusest ja nüüd olen siin viimased kuu aega erinevaid protseduure teinud," rääkis Tass eelmisel nädalal ERR-ile.

"Loodetavasti peale seda viimast protseduuri on parenemise märgid tulekul. Tunnen ennast paremini ja väljakul tunnen ka väga hästi. Loodetavasti järgmise paari nädalaga on asi lahendatud," lisas keskmängija siis.

Paraku nii hästi siiski ei läinud. Legia teatas teisipäeval, et Tass peab minema noa alla ning ta naaseb väljakutele eeldatavalt kolme kuu pärast.

See on halvaks uudiseks Eesti korvpallikoondisele, kes pidi ka eelmises valikaknas ilma Tassi abita hakkama saama. Järgmisena ootavad A-koondist ees MM-valikmängud Rootsi vastu veebruari lõpus ja märtsi alguses, mis tähendab, et Tass peab tõenäoliselt ka need kohtumised vahele jätma.