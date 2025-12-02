X!

Matthias Tass pälvis Tallinna linnalt esimest korda välja antud auhinna

Tallinna aasta võistkondliku pallimänguala sportlaseks 2025 valiti Eesti korvpallikoondisega EM-finaalturniiril mänginud ning klubiga Belgia meistriks tulnud Matthias Tass.

Tallinna linn valib aasta sportlasi 1994. aastast, kuid esimest korda tunnustati eraldi ka aasta võistkondlikku pallimängijat.

26-aastane Tass teenis maksimaalsed punktid rahvahääletuselt ja Tallinna kultuuri- ja spordiameti hindamiskomisjonilt ning teise koha punktid Eesti Spordiajakirjanike Seltsi juhatuselt. Teisele kohale tuli Eesti võrkpallikoondisega EM-finaalturniirile jõudnud ja klubiga Prantsusmaa karika võitnud Marx Aru. Kolmas oli Mattias Käit, kelle koduklubi FC Thun juhib Šveitsi jalgpalli kõrgliigat.

Tass sai auhinna ja 5000 euro suuruse preemiatšeki kätte esmaspäeval toimunud Eesti korvpallikoondise MM-valikturniiri mängul Tšehhiga. Oma treenerile ette nähtud 2500 euro suuruse preemia määras ta Sixten Tomingasele.

Tallinna aasta naissportlane, meessportlane, noorsportlane, parasportlane ja võistkond avaldatakse kolmapäeval Kultuurikatlas toimuval pidulikul sündmusel.

Tallinna aasta sportlased 2025 selgusid rahvahääletuse – kokku jagati 26 096 häält –, Eesti Spordiajakirjanike Seltsi juhatuse ja Tallinna kultuuri- ja spordiameti hindamiskomisjoni häälte tulemusel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

