Kuuba koduse EM-valikturniiri eel: võimalused on head

Nii Eesti meeskonnal kui ka naiskonnal on tänavu võimalus kindlustada pääs Euroopa meistrivõistluse finaalturniirile kodupubliku ees. Neljasest alagrupist pääseb EM-ile ehk kaheksa parema sekka vaid võitja. Kahel eelmisel valikturniiril on Eesti naiskond oma grupis pidanud leppima teise kohaga.

"Saame rahul olla koondisega. Meil on segu natuke vanematest ja kogenumatest minu ja Helina näol. Ja siis meil on seas ka uuemad ja noorem generatsioon. Arvan, et saab väga põnev olema. Laager läks ka meil koos hästi, tase on küllaltki kõrge," hindas Eesti esireket Kristin Kuuba.

Meie naiskonnale tuleb kohe avapäeval vastu grupi favoriit, EM-hõbe Hispaania.

"Arvan, et võimalused on selles mõttes head, et neil ei ole võib-olla hetkel kõige tugevam koondis, kui võrrelda siin mõned aastad tagasi. 2016 olümpiavõitja on neil vigastustega väljas. Samuti on väljas neil see, kes on pikalt teine number olnud," loetles Kuuba. "See justkui räägib meie kasuks. Aga homme on kindlasti vaja oma parimat mängu näidata, et Hispaania alistada."

Eesti meeskonna esimeseks vastaseks on Iisrael. Iga vastasega mängitakse kolm üksikmängu ja kaks paarismängu.

"Kindlasti on eesmärk kaks võitu saada, eelkõige. Ja Inglismaa vastu peame natuke ennast ületama, aga ma ei näe tegelikult põhjust, miks me ei võiks seda mängu ka võita," ütles Eesti koondise peatreener Robert Kasela.

Võistlused lõppevad Kalevi spordihallis reedel. Finaalturniir toimub järgmise aasta veebruaris Türgis.