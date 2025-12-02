X!

Kuuba koduse EM-valikturniiri eel: võimalused on head

Sulgpall
Foto: ERR
Sulgpall

Tallinnas tehakse kolmapäeval algust sulgpalli meeskondlike ja naiskondlike Euroopa meistrivõistluste valikturniiriga.

Nii Eesti meeskonnal kui ka naiskonnal on tänavu võimalus kindlustada pääs Euroopa meistrivõistluse finaalturniirile kodupubliku ees. Neljasest alagrupist pääseb EM-ile ehk kaheksa parema sekka vaid võitja. Kahel eelmisel valikturniiril on Eesti naiskond oma grupis pidanud leppima teise kohaga.

"Saame rahul olla koondisega. Meil on segu natuke vanematest ja kogenumatest minu ja Helina näol. Ja siis meil on seas ka uuemad ja noorem generatsioon. Arvan, et saab väga põnev olema. Laager läks ka meil koos hästi, tase on küllaltki kõrge," hindas Eesti esireket Kristin Kuuba.

Meie naiskonnale tuleb kohe avapäeval vastu grupi favoriit, EM-hõbe Hispaania.

"Arvan, et võimalused on selles mõttes head, et neil ei ole võib-olla hetkel kõige tugevam koondis, kui võrrelda siin mõned aastad tagasi. 2016 olümpiavõitja on neil vigastustega väljas. Samuti on väljas neil see, kes on pikalt teine number olnud," loetles Kuuba. "See justkui räägib meie kasuks. Aga homme on kindlasti vaja oma parimat mängu näidata, et Hispaania alistada."

Eesti meeskonna esimeseks vastaseks on Iisrael. Iga vastasega mängitakse kolm üksikmängu ja kaks paarismängu.

"Kindlasti on eesmärk kaks võitu saada, eelkõige. Ja Inglismaa vastu peame natuke ennast ületama, aga ma ei näe tegelikult põhjust, miks me ei võiks seda mängu ka võita," ütles Eesti koondise peatreener Robert Kasela.

Võistlused lõppevad Kalevi spordihallis reedel. Finaalturniir toimub järgmise aasta veebruaris Türgis.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

23:23

Hispaania võitis taas naiste Rahvuste liiga

22:50

Mets tegi täismängu ja St. Pauli jõudis karikavõistlustel veerandfinaali

22:27

Kuuba koduse EM-valikturniiri eel: võimalused on head

22:06

ETV spordisaade, 2. detsember

21:50

Jefimova pääses EM-il parima ajaga finaali Uuendatud

21:40

Eesti rekordit parandanud Zaitsev jõudis EM-il finaali Uuendatud

21:14

Denis Grabe sai Hispaanias teise koha

20:16

Serena Williams valmistub tippsporti naasmiseks?

19:45

Sulgpalli klubide karika võitis Triiton sulgpalliklubi

19:12

Endine maailma teine reket naasis 41-aastasena väljakule

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

18:11

Soomlanna üllatusvõit jäi 0,3 sekundi kaugusele, Tomingas punktidel Uuendatud

01.12

Eesti korvpallikoondis pidi MM-valikmängus Tšehhi paremust tunnistama Uuendatud

13:24

CAS lubas Venemaa sportlased neutraalsetena taliolümpiale

13:53

Jefimova oli avapäeval eelujumiste kiireim, meeskond rekordilises vormis Uuendatud

16:31

Tänak ei osale järgmisel aastal ühelgi MM-rallil

10:27

Kriisa tegi võidumängus hooaja parima esituse: lõpuks hakkas sisse minema!

12:33

Ussõk tahab matši Wilderiga: ta on esimene valik

01.12

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele Uuendatud

01.12

Rannula: me polnud piisavalt füüsilised, paar enda otsust jäävad kripeldama

01.12

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo