Ussõkist sai taas poksi raskekaalu absoluutne maailmameister

Ussõk tegi eelmise aasta maikuus ajalugu, kui temast sai Tyson Fury alistamise järel esimene raskekaalu absoluutne maailmameister nelja tiitlivöö ajastul (WBC, WBA, WBO, IBF).

Ukrainlane loovutas seejärel aga oma IBF-i vöö, et saaks pidada Furyga ka korduskohtumise. Detsembris läksid nad Saudi Araabias taas vastamisi ja Ussõk teenis vastasseisus teise võidu.

IBF-i tiitlivöö jäi aga rippuma ning selle kindlustas Dubois, kes alistas mullu septembris kaasmaalase Anthony Joshua vinge nokaudiga.

Laupäevases matšis kontrollis sündmuste kulgu algusest peale Ussõk. Otsustavaks sai viies raund, kus ukrainlane lõi esmalt Dubois'i parema käe haagiga pikali ja seejärel nokauteeris vastase ülitugeva vasakhaagiga. Nõnda koondas Ussõk teistkordselt enda kätte kõik neli tähtsaimat raskekaalu meistrivööd.

"Anna andeks, Dubois. Selline on sport. Minu rahvas vajas seda võitu," rääkis Ussõk matši järel. "Ma tahan nüüd puhata, minna koju perekonna juurde. Tahaks kaks või kolm kuud lihtsalt puhata."

