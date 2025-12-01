X!

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

Jalgrattasport
Kristi Kuldkepp
Kristi Kuldkepp Autor/allikas: Girts Kehris
Jalgrattasport

Itaalias Vareses lõppenud harrastusratturite maailmameistrivõistlusetel cyclo-crossis pälvis Kristi Kuldkepp N35-39 vanuseklassis kuuenda ja Joonas Maanurm M50-54 konkurentsis üheksanda koha.

35-39-aastaste naiste konkurentsis teenisid kodupubliku rõõmuks kaksikvõidu Anna Oberparleiter (47.46) ja Giulia Ballestri (+1.38). Pronksmedali sai kaela hollandlanna Berdine Bakker (+2.05). Kuldkepp kaotas võitjale nelja minuti ja 35 sekundiga.

50-54-aastaste meeste seas olid parimad samuti itaallased Massimo Folcarelli (53.18) ja Graziano Bonalda (+1.08). Kolmandana ületas lõpujoone prantslane Jean Francois Lassalle (+1.15). Üheksanda koha pälvinud Maanurm jäi parimale alla kahe minuti ja 44 sekundiga.

Napilt jäid esikümne ukse taha Gerd Kodanik ja Caspar Austa, kes lõpetasid M40-44 vanuseklassis vastavalt kohtadega 11 ja 12. Võidu noppis belglane Kenny Roelandt (48.32), edestades prantslast Valentin Cosnier'd (+0.52) ja poolakat Mariusz Gili (+0.57). Kodanik kaotas belglasele kahe minuti ja 39 sekundiga ning Austa kahe minuti ja 59 sekundiga.

M35-39 klassis võistelnud Ahti Hinnov sai 31. (+5.19) ja M45-49 klassis sõitnud Kristo Ebras (+6.21) 33. koha. M35-39 konkurentsis olid parimad sakslane Sascha Starker (47.48), hollandlane Rick Seele (+0.24) ja prantslane Jean Pierre Prudentino (+0.26) ning M45-49 klassis hispaanlane Isaac Suarez Fernandez (50.14), sakslane Hannes Genze (+0.07), itaallane Martino Fruet (+0.08).

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

jalgrattauudised

16:19

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

30.11

Eesti koondis alustas harrastusratturite MM-i cyclo-crossis võidukalt

27.11

Aasta parimad ratturid on Madis Mihkels ja Janika Lõiv

23.11

WADA-ga võidelnud rattur: neid ei huvita õiglus, ainult karistused

21.11

Austa läbis Šveitsis treenerikoolituse ja jõudis võistlustel pjedestaalile

18.11

Eesti noor- ja harrastusratturid püüdsid cyclo-crossi EM-il kõrgeid kohti

15.11

Puhu kaitses cyclo-crossi harrastajate EM-tiitlit, kulla võitis ka Kuldkepp

14.11

Räim enda veetavast rattatiimist: oleme pidanud võtma kaks sammu tagasi

13.11

Arizonas avati unikaalne velodroom

04.11

Tartus avatakse neljapäeval Eesti unikaalseim rattapark

03.11

Suri vanim seni elus olnud olümpiavõitja

03.11

Mõttus ja Pajur tulid cyclo-crossis Eesti meistriteks

02.11

Teatekrossis krooniti Eesti meistriks CFC mehed ja Pelotoni naised

31.10

Tippratturi näitudest avastati kõrvalekaldeid

27.10

Trekikuningas Lavreysen lõpetas MM-i neljanda kullavõiduga

25.10

Lavreysen jätkab kuldade kogumist, edukad ka koondisekaaslased

24.10

Hollandi trekitäht lükkab rekordit muudkui kõrgemale

23.10

Aaron Aus teenis Hiinas neljanda koha ja oli kokkuvõttes 15.

23.10

Hollandi koondis alustas MM-i tormihoiatusega

19.10

Laas: kohati on keeruline vaadata, kui lapsed kasvavad ja ise oled aastas 200 päeva ära

sport.err.ee uudised

17:29

Harju JK Laagri jäi ilma tähtsatest mängijatest

17:05

Kolmekordne Ballon d'Or'i võitja murdis jalaluu

16:19

Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

15:43

Bedard kogus Blackhawksi võidus neli resultatiivsuspunkti

15:11

Väravasöödu andnud Palumets ja Saarma kolkisid hõbedameeskondi

14:40

Itaalia tennise suurkuju suri 92 aasta vanuselt

14:01

Eesti trikitõukeratturid näitasid MM-il tugevat taset

13:24

Serie A-s mahub esinelik ühe punkti sisse

12:50

Rae pani avageimi kaotuse järel rünnakul sisse järgmise käigu

12:21

TÄNA OTSE | Eesti korvpallikoondis võõrustab MM-valikmängus Tšehhit

11:48

Paltser: kõik rallisõbrad ootavad, et Ott ja Martin tuleksid tagasi

11:10

Liias ja Roogsoo võitsid juunioride Euroopa karikaetapi

10:29

Lapseootel Nelli Differt jätab hooaja vahele

10:21

Uspenski maadles Soomes hõbedale, Karelson võitis Bundesligas

09:50

Duplantis ja McLaughlin-Levrone valiti aasta parimateks kergejõustiklasteks

09:13

Madridi Real komistas jälle

08:47

Läänekonverentsi tipud Thunder ja Lakers jätkasid võidukalt

08:07

Piljarditalent Maimre kindlustas U-17 MM-il medali

30.11

Shiffrin võitis MK-sarjas neljanda slaalomi järjest

30.11

Kregor Zirk: oli väga tore ujumismaailmast korraks eemale astuda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo