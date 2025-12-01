Kuldkepp ja Maanurm lõpetasid harrastusratturite MM-il esikümnes

35-39-aastaste naiste konkurentsis teenisid kodupubliku rõõmuks kaksikvõidu Anna Oberparleiter (47.46) ja Giulia Ballestri (+1.38). Pronksmedali sai kaela hollandlanna Berdine Bakker (+2.05). Kuldkepp kaotas võitjale nelja minuti ja 35 sekundiga.

50-54-aastaste meeste seas olid parimad samuti itaallased Massimo Folcarelli (53.18) ja Graziano Bonalda (+1.08). Kolmandana ületas lõpujoone prantslane Jean Francois Lassalle (+1.15). Üheksanda koha pälvinud Maanurm jäi parimale alla kahe minuti ja 44 sekundiga.

Napilt jäid esikümne ukse taha Gerd Kodanik ja Caspar Austa, kes lõpetasid M40-44 vanuseklassis vastavalt kohtadega 11 ja 12. Võidu noppis belglane Kenny Roelandt (48.32), edestades prantslast Valentin Cosnier'd (+0.52) ja poolakat Mariusz Gili (+0.57). Kodanik kaotas belglasele kahe minuti ja 39 sekundiga ning Austa kahe minuti ja 59 sekundiga.

M35-39 klassis võistelnud Ahti Hinnov sai 31. (+5.19) ja M45-49 klassis sõitnud Kristo Ebras (+6.21) 33. koha. M35-39 konkurentsis olid parimad sakslane Sascha Starker (47.48), hollandlane Rick Seele (+0.24) ja prantslane Jean Pierre Prudentino (+0.26) ning M45-49 klassis hispaanlane Isaac Suarez Fernandez (50.14), sakslane Hannes Genze (+0.07), itaallane Martino Fruet (+0.08).