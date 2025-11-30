Viimsi avas ülikoolinaiskondade mängus punktiarve

Ülikoolivõistkondade vastasseis meelitas TalTechi spordihoonesse 150 pealtvaatajat, kes olid tunnistajaks võõrsil mänginud Viimsi/Tallinna Ülikooli 3:1 (25:16, 24:26, 25:13, 28:26) võidule, vahendab volley.ee. TalTechi jaoks muudab kaotuse valusamaks asjaolu, et neljandas geimis omati 24:19 eduseisus viit ja seejärel 25:24 edusesisu veel üht geimpalli, kuid ühtegi realiseerida ei suudetud.

Ave Kuusk tõi võitjatele 19, Kätriin Põld 18, Raili Hunt 13 ja viis serviässa löönud Sandra Lepp 12 punkti. Seejuures säras Kuusk kuue ja Põld seitsme blokipunktiga ehk kahepeale toodi rohkem blokipunkte kui kogu TalTechi naiskond kokku. Rebecca Pent ja Maren Mõrd kogusid koduvõistkonna poolel 17 punkti. Sigrit Tänav assisteeris 15 ja Sirli Tänav 11 punktiga.

Võitjad saavad rahule jääda enda bloki ja serviga, mille abil teeniti vastavalt 21 ja 16 punkti. TalTech võttis blokis 10 ja servil üheksa punkti. Seejuures tegid võitjad üheksa ja kaotajad 12 serviviga. Rünnakul olid võistkonnad sisuliselt võrdsed – TalTech realiseeris 34% ja Viimsi/Tallinna Ülikool 32% rünnakutest.

Vaid kaks mängu pidanud Viimsi/Tallinna Ülikool avas laupäevase võiduga punktiarve ning asub kolme punktiga turniiritabelis seitsmendal kohal. Viis punkti teeninud TalTech/Nordaid on viies. Pühapäeval kell 13 võõrustab TalTech tabelijuht Rae Spordikool/VIASTON-it.