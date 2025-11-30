X!

Viimsi avas ülikoolinaiskondade mängus punktiarve

Võrkpall
Viimsi/Tallinna Ülikool
Viimsi/Tallinna Ülikool Autor/allikas: Viimsi/Tallinna Ülikool
Võrkpall

Naiste võrkpalli meistriliigas avas eelviimasena punktiarve Viimsi/Tallinna Ülikool, kui neljageimilises kohtumises mängiti üle tiitlikaitsja TalTech/Nordaid.

Ülikoolivõistkondade vastasseis meelitas TalTechi spordihoonesse 150 pealtvaatajat, kes olid tunnistajaks võõrsil mänginud Viimsi/Tallinna Ülikooli 3:1 (25:16, 24:26, 25:13, 28:26) võidule, vahendab volley.ee. TalTechi jaoks muudab kaotuse valusamaks asjaolu, et neljandas geimis omati 24:19 eduseisus viit ja seejärel 25:24 edusesisu veel üht geimpalli, kuid ühtegi realiseerida ei suudetud.

Ave Kuusk tõi võitjatele 19, Kätriin Põld 18, Raili Hunt 13 ja viis serviässa löönud Sandra Lepp 12 punkti. Seejuures säras Kuusk kuue ja Põld seitsme blokipunktiga ehk kahepeale toodi rohkem blokipunkte kui kogu TalTechi naiskond kokku. Rebecca Pent ja Maren Mõrd kogusid koduvõistkonna poolel 17 punkti. Sigrit Tänav assisteeris  15 ja Sirli Tänav 11 punktiga.

Võitjad saavad rahule jääda enda bloki ja serviga, mille abil teeniti vastavalt 21 ja 16 punkti. TalTech võttis blokis 10 ja servil üheksa punkti. Seejuures tegid võitjad üheksa ja kaotajad 12 serviviga. Rünnakul olid võistkonnad sisuliselt võrdsed – TalTech realiseeris 34% ja Viimsi/Tallinna Ülikool 32% rünnakutest.

Vaid kaks mängu pidanud Viimsi/Tallinna Ülikool avas laupäevase võiduga punktiarve ning asub kolme punktiga turniiritabelis seitsmendal kohal. Viis punkti teeninud TalTech/Nordaid on viies. Pühapäeval kell 13 võõrustab TalTech tabelijuht Rae Spordikool/VIASTON-it.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

08:11

Viimsi avas ülikoolinaiskondade mängus punktiarve

29.11

Tartu Ülikool/Bigbank tõusis Balti liigas esimeseks

29.11

Audentese SG alistas kindlalt Leedu noored

26.11

Võrkpalli karikavõistluste poolfinaalid algasid põnevusmängudega

25.11

Peit: viies geim ongi natuke loto

25.11

Tatrik Rae šanssidest: me läheme korduskohtumist 3:1 võitma

25.11

Rae naiskonna kapten Kiviloo: lootus elab igal juhul

25.11

Rae võrkpallinaiskond kaotas tasavägise euromängu

25.11

Võrkpalli karikavõistlustel alustatakse poolfinaalidega

25.11

U-18 noormehed kaotasid EEVZA turniiril pronksimängu

24.11

Tatrik: meie kodupubliku toel on kõik võimalik

24.11

Laak jätkas Poolas võimsalt, Cicetti säras Slovakkias

24.11

Kiviloo koduse euromängu eel: tahame veelgi Eesti publikule rõõmu tuua

24.11

Viljandi Metall napsas Rae Spordikoolilt punkti

23.11

Pärnu VK eestvedajad: lõppeesmärk on oma noortega tiitleid võita

videod

sport.err.ee uudised

10:30

TÄNA OTSE | Rajal kuuenda koha saanud Ilves lõpetab Ruka MK-etapi hüppemäel Uuendatud

10:07

TÄNA OTSE | Paarissegateates esindavad Eestit Zahkna ja Külm

09:32

Eesti kurlingunaiskond tagas B-divisjoni hõbedaga koha kõrgeimal tasemel

08:59

Euroopa tippliigade kogemus tõi Flamengole taas Libertadorese võidu

08:36

Grippi haigestunud Aigro ei võistle Rukal ka pühapäeval

08:11

Viimsi avas ülikoolinaiskondade mängus punktiarve

29.11

Piastri võitis sprindi, aga Norris jääb endiselt veel üsna kaugele Uuendatud

29.11

Alice Robinson näitas Copper Mountaini suurslaalomis omaette taset

29.11

Kolm Eesti võimlemisrühma jõudis MM-il finaali

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

29.11

Jefimova tegi EM-il eel taas treener Heinaga trenni

29.11

Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas Uuendatud

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

29.11

Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha Uuendatud

29.11

ETV spordisaade, 29. november

loetumad

29.11

Ogier krooniti taas maailmameistriks, hooaja viimase ralli võitis Neuville Uuendatud

29.11

MK-hooaja esimene võit läks prantslannadele, Eesti nelik sai 17. koha Uuendatud

29.11

Tagantpoolt startinud Ilves pälvis 35. koha, Lamparter võitis taas Uuendatud

29.11

Norra domineeris meeste teatesõitu, Eesti sai 11. koha Uuendatud

28.11

VIDEO | Kullamäe külmavereline kolmene tõi Eestile võidu

28.11

Edu maha mänginud Eesti röövis Sloveenialt lisaajal võidu

28.11

Drell: kaks aastat tagasi me ei oleks seda mängu võitnud

28.11

Rannula: hakkame võitu kartma ja erilisi asju välja mõtlema

29.11

Tänak: ma ei keera rallile selga, aga vaatame, kuhu suunas see spordiala liigub

28.11

Kullamäe: nii rumal neljas veerand, õnneks võitsime!

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo