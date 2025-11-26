X!

Arand jätkab F1 hooaega Saudi Araabia etapiga

Stefan Arand Shanghai GP-l
Stefan Arand Shanghai GP-l Autor/allikas: F1H2O
Veemotosportlane Stefan Arand jätkab sel nädalavahetusel hooaega F1 H2O sarjas Saudi Araabia etapiga. Sarja kokkuvõttes on eestlane kuuendal kohal.

Oktoobris toimunud Shanghai etapil tõusis Arand 19. stardipositsioonilt neljandaks ning teenis ka päeva sõitja nimetuse, sama etapiga kaasnes ka üks hooaja suurimaid võite – ajasõidu esikoht, mis tõestas, et Arand suudab seada oma masina kõige kiiremate konkurentide tasemele. Zhengzhous lisandus veel kvalifikatsiooni kolmas koht, mis kinnitas, et meeskond on leidnud stabiilse ja toimiva seadistuse ning suudab pakkuda järjepidevat tippklassi tulemust.

Senistes põhisõitudes on Arand saavutanud kaks neljandat ja ühe kuuenda koha, mis asetab ta üldarvestuses seitsmendale kohale. Stabiilsed tulemused on hoidnud Arandi konkurentsis ja loonud hea vundamendi hooaja teiseks pooleks.

Saudi Araabias pööratakse seekord erilist tähelepanu stardivindi valikule – tehnilisele otsusele, mis võib määrata terve sõidu kulgemise. "Eelmisel etapil läksime stardivindi valikuga natukene alt, kuid seekord püüame teha täpsema otsuse ja leida parima lahenduse," selgitab Arand.

Saudi Araabia rada on pikk, väga kiire ja suhteliselt lauge, mis koos võimaliku tuule ja lainetusega tähendab nõudlikku võistluskeskkonda. Võistlusnädal algab neljapäeval treeningute ja reedel kvalifikatsiooniga, põhisõit toimub laupäeval. Eesti fännidel on võimalik võistlust jälgida otseülekandes F1 H2O ametlikel kanalitel.

Toimetaja: Anders Nõmm

