U-18 noormehed kaotasid EEVZA turniiril pronksimängu

Daugavpilsis toimunud Ida-Euroopa Võrkpalliassotsiatsiooni (EEVZA) meistrivõistlustel pidid Eesti U-18 koondise noormehed leppima neljanda kohaga, ent tagasid pääsu EM-valiksarja teise ringi.

Pronksimängus tuli tunnistada Läti eakaaslaste 3:0 (25:18, 25:17, 25:17) paremust, vahendab Volley.ee.

EEVZA turniir oli ühtlasi Euroopa meistrivõistluste kvalifikatsiooni esimeseks ringiks, otse EM-ile pääses turniiri võitja Poola, kolm järgmist (sh Eesti) pääsevad valiksarja teise ringi.

Kolmanda koha mängus oli Eesti meeskonna parimaks 12 punkti (+6) toonud Mark Norman Soome, kuus punkti (+3) lisas Anton Aavik ja viis punkti jäi nii Kaspar Varese (+4) kui Holger Purga (+4) arvele.

Eesti vastuvõtt oli 32% ja rünnak 34%, blokipunkte saadi kolm ja servipunkte kaks (eksiti 8 servil).

Läti koondise resultatiivseimaks kerkis 21 punktiga (+18) Tomass Silavs. Lätlaste vastuvõtt oli 54% ja rünnak 47%, blokist saadi kuus punkti, servil löödi kümme ässa ja eksiti 8 pallingul.

Eesti sai alagrupis 1:3 kaotuse Ukrainalt ja alistas 3:0 Aserbaidžaani.

Eesti koondis: Mark Norman Soome, Sören Korbelainen, Kaspar Vares, Mattias Meresaar, Oskar Vares, Sven Jürgen Post, Simo Laherand, Reio Markkus Lepp, Rasmus Priimägi, Steven Marti Lillipuu, Arto Lepamets, Anton Aavik, Holger Purga, Oliver Täht.

Peatreener Marko Vantsi, abitreener Sten Vahtras, massöör Sirvi Pals, mänedžer Krislin Heinsoo.

