Drell jõudis Badalona võidumängus kahekohalise punktisummani

Henri Drell.
Henri Drell. Autor/allikas: Club Joventut Badalona/Facebook
Eesti korvpallikoondislane Henri Drell tegi Hispaania kõrgliigas resultatiivse mängu ning aitas sellega Badalona Joventutil hooaja kuuenda võidu teenida.

Badalona läks võõrsil Andorra MoraBanci avaveerandi lõpuks juhtima ning kasvatas poolajapausiks edu 15-punktiliseks, juhtides kolmandal veerandil ühel hetkel lausa 20 punktiga. Võõrustaja hakkas siis aga suurest kaotusseisust välja ronima ning jõudis 14:2 spurdiga otsustava veerandi alguses kahe silma kaugusele.

Badalona hoidis südika võõrustaja siiski seljataga ning suutis otsustavatel hetkedel realiseerida 83:76 (21:17, 28:17, 15:21, 19:21) võidu.

Hiljuti klubiga uue lepingu sõlminud Henri Drell oli platsil pea 24 minutit ning kogus selle ajaga 11 punkti (kahesed 1/1, kolmesed 3/4), neli lauapalli ja ühe vaheltlõike. Eestlane on viimastes mängudes aina enam mänguaega saanud, mis on positiivne asi, sest novembri alguses oli periood, kus ta ei pääsenud neljas järjestikuses mängus platsile enam kui kümneks minutiks.

Üleplatsimeheks kerkis MoraBanci tagamees Shannon Evans, kes lõpetas 19 punkti ja viie resultatiivse sööduga. Badalona keskmängija Ante Tomic skooris 15 punkti ja haaras kaheksa lauapalli, mängujuht Ricky Rubio lisas omalt poolt 14 punkti, viis lauapalli ja neli resultatiivset söötu.

Badalona on teeninud sel hooajal Hispaania kõrgliigas kuus võitu ja kaks kaotust, mis on Sander Raieste koduklubi Murciaga täpselt sama tulemus. Liigatabelis jätkatakse kolmandal-neljandal real.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

