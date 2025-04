Pärnu Võrkpalliklubi eestvedaja: tahame klubi viia tagasi sinna, kus ta 2000. aastate alguses oli

"Igal juhul oleme hooajaga rahul. Hooaja algus läks üle kivide ja kändude, siis hooaja keskel kasvas isu ning lõpuks saime igat karva medaleid. Oleme sellega täiesti rahul. Veidikene jääb kripeldama Eesti meistrivõistluste poolfinaal Võru Barruse vastu. Sealt oleks tahtnud võitjana väljuda, aga tõele au andes, Võru vääris seda rohkem," võttis Nassar hooaja kokku.

Kui eelmisel kevadel levisid jutud võimalikust tegevuse lõpetamisest, siis praeguseks on suvepealinna klubi paremas seisus. "Päris sellist olukorda ei olnud, et klubi oleks uksed kinni pannud ja ära lõpetanud, aga tõsi ta on, et eelmised kolm hooaega väga edukad ei olnud. Mis on muutunud on see, et mina ja Jaanus Nõmmsalu panime oma õlad rohkem klubi alla. Tegime Jaanusega sellise kokkuleppe, et proovime viis aastat klubi arendada ja vaadata, kas meie hammas hakkab selle peale. Lõppenud hooaja põhjal võib tõdeda, et asjad on läinud paremaks. Mis me veel tegime, oli see, et kaasasime veel inimesi, kes aitasid meil seda hooaega läbi viia. Kogukonnajuht ja sotsiaalmeediat haldavad tüdrukud aitasid oma nõu, jõu ja vabatahtliku alusel meil seda asja paremaks teha."

Eesti meistrivõistluste pronksiseeria järel lõpetas mängijakarjääri 38-aastane Andrus Raadik. Suure tõenäosusega lahkub Pärnu ridadest ka Eesti koondislane Renee Teppan, kes ihkab välislepingut.

"Reneel on nüüd midagi ette näidata. Ta tegi hooaja lõpus häid mänge ja kindlasti tõstab oma aktsiaid ka koondises. Loodame, et ta ei jää Eestisse pidama ja saab kuhugi, kus on tema päris koht. Andruse kingad on tõesti suured, aga meie Jaanusega ei komplekteeri meeskonda. See on ikkagi peatreeneri (Rainer Vassiljev - ERR) töö. Anname Rainerile võimaluse oma äranägemise järgi meeskond kokku panna. Meie asi on leida võimalused, et see meeskond saaks sedamoodi kokku pandud," märkis Nassar.

Renee Teppan Autor/allikas: Aivar Kütt/Pärnu VK

"Raineril on mitmeaastane leping. Ega siin võib igasuguseid asju juhtuda, aga hetkeseisuga on ta meie klubi peatreenerina jätkamas. Mängijatest jätkab kindlasti sidemängija Carlos Paez, temaga on leping sõlmitud. Lisaks käivad läbirääkimised veel mitme sel hooajal meeskonnas olnud mängijaga, aga kuna allkirju pole, siis ma ei hakka teisi nimesid välja hõikama," lisas Nassar.

Järgmisest hooajast alustab Pärnu VK koostööd Pärnu Spordikooliga. Luuakse ühine esiliiga klubi, kus hakkavad mänguaega saama kohalikud noored. "Koostöös Pärnu Spordikooliga loome noortele sellise platvormi, et see üleminek meistriliiga tasemele poleks nii suur. Pärnu noored saavad esiliigas võimaluse kogemusi hankida ning kes on tublimad ja paistavad paremini silma, saavad teha ka järgmise sammu meistriliigas."

Kaugemast tulevikust rääkides loodab Nassar, et klubi jõuab tagasi sellisele tasemele, kus oldi sajandi alguses, kui võideti kuldmedaleid nii Eestis kui ka Baltikumis.

"Kindlasti tahame nii kaugele jõuda, et mängiksime kõikides finaalides ja kindlasti soovime kõige kirkamad medalid koju tuua. Meie üks eesmärk on anda kogukonnale tagasi ja pakkuda neile häid emotsioone. Lisaks need noored, kellest just rääkisime, et neil oleks motivatsiooni kuhugi pürgida. Need on kindlasti meie põhifookuses. Tahame klubi viia tagasi sinna, kus ta 2000. aastate alguses oli."