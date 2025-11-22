X!

Aasta kergejõustiklasteks valiti Enok ja Erm

Laupäeval kuulutati Rahvusraamatukogus toimunud Eesti Kergejõustikuauhinnad 2025 üritusel välja käesoleva aasta parimad kergejõustiklased.

2025. aasta parimaks naiskergejõustiklaseks valiti mitmevõistleja Pippi Lotta Enok. Sisehooaega alustas ta Eesti lühirajarekordiga viievõistluses, millele järgnes NCAA sisemeistrivõistluste kolmas koht. Välihooaeg jätkus sama võimsalt, kui Enok võitis oma karjääri teise NCAA meistritiitli seitsmevõistluses ning püstitas uue Eesti rekordi. Lisaks kvalifitseerus ta esimest korda täiskasvanute tiitlivõistlustele ning tegi oma debüüdi Tokyo MM-il.

Lõuna-Aafrikas uueks hooajaks valmistuv Enok sõnas videotervituses: "See hooaeg oli minu jaoks väga õpetlik. On olnud tõuse ja languseid ning hetki, mis on pannud mind tõsiselt proovile. See tunnustus ei ole ainult minu töö - see on kogu minu tiimi, treenerite, lähedaste ja toetajate ühine saavutus."

Aasta meeskergejõustiklase tiitli pälvis teist aastat järjest mitmevõistleja Johannes Erm. Sisehooajal parandas ta seitsmevõistluses kaks korda Eesti lühirajarekordit, võitis MM-hõbeda ning jäi napilt medalita EM-il, tulles neljandaks. Väljakutsuv ja keeruline välihooaeg kulmineerus Tokyo MM-i viienda kohaga kümnevõistluses.

Samuti Lõuna-Aafrikas laagris viibiv Erm võttis videotervituses oma aasta kokku: "Pigem läks hästi, aga on olnud ka raske. Sellepärast pean eelkõige tänama oma füsioterapeuti Risto Jamnest ja arsti doktor Mihkel Mardnat."

Lisaks tänas ta kogu oma treenerite tiimi eesotsas Holger Peeliga, oma perekonda ning sponsoreid ja toetajaid.

Aasta sooritaja tiitli pälvis teivashüppaja Allika Inkeri Moser, kes püstitas sel suvel U- 18 vanuseklassi maailma tipptulemuse ning võitis Euroopa Noorte Olümpiafestivalil kuldmedali tulemusega 4.52. 

Pidulikul galaõhtul anti üle auhinnad vanuseklasside parimatele sportlastele ja nende treeneritele, tunnustati parimaid klubisid, kohtunikke ja kergejõustikuveterane ning tänati Eesti Kergejõustikuliidu koostööpartnereid, sponsoreid ja endisi juhatuse liikmeid. Lisaks tänas Eesti Kergejõustikuliit neid sportlasi, kes tänavu teatasid sportlaskarjääri lõpetamisest: Liis Roose, Keiso Pedriks ja Jander Heil.

Johannes Erm Autor/allikas: Eesti Kergejõustikuliit

Kõik auhinnasaajad: 

Aasta naiskergejõustiklane: mitmevõistleja Pippi Lotta Enok (KJK Visa, treener Jerel Langley)
Aasta meeskergejõustiklane: mitmevõistleja Johannes Erm (SK Leksi 44, treener Holger Peel)

U-23 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: kõrgushüppaja Elisabeth Pihela (TÜASK, treener Grit Šadeiko) ja jooksja Uku Renek Kronbergs (Tartu SS Kalev, treener Ille Kukk)
U-20 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: tõkkejooksja Viola Hambidge (Pärnu SK Altius, treener Romet Mihkels) ja kõrgushüppaja Kaspar Palmsaar (Pärnu SK Altius, treener Romet Mihkels)
U-18 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: teivashüppaja Allika Inkeri Moser (SK Elite Sport, treenerid Kädy Tänav (Tänak)) ja jooksja Ervin Markus Raudsepp (Audentese SK, treener Mikk-Mihkel Arro)
U-16 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: Marit Tarm (Sparta SS, treener Maile Mangusson) ja Konrad Kruuse (SK Elite Sport, treener Kädy Tänav (Tänak))
U-14 vanuseklassi aasta kergejõustiklased: Emma Jürissaar (Audentese SK, treener Mikk-Mihkel Arro) ja Marten Kivend (Tartu SS Kalev, treener Liina Remmel)

Aasta sooritaja: Allika Inkeri Moser (SK Elite Sport)
Eriauhind "Delfi lugejate lemmik": Pippi Lotta Enok
Euroopa Kergejõustikuliidu treeneritöö auhind: Hele Berendsen ja Riho Meri
Parim U-14 klubi: SK Fortis
Parim U-16, U-18 ja U-20 klubi: SK Elite Sport
Parim U-23 ja täiskasvanute klubi: Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi
Aasta kergejõustikuveteranid: Kristi Võhmar ja Jürgen Lamp
Aasta kohtunik: Hannes Randaru
Aasta noorkohtunik: Karl-Oliver Vahtra
Eriline tänu: Andrus Mutli

Toimetaja: Kristjan Kallaste

