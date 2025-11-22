Madis Kallas: Eesti kergejõustik on heas seisus, aga alati saab paremini

Kergejõustikuliit valis pidulikul üritusel teist aastat järjest parimaks meheks Johannes Ermi, naiste seas pälvis tunnustuse mitmevõistleja Pippi Lotta Enok. Kui Ermi valik oli võrdlemisi lihtne, siis naissportlastest oli veel mitu teist varianti.

"Julgeksin väita, et see aasta oli mitmevõistluse ja naiskergejõustiklaste aasta. Naised särasid mõnevõrra rohkem kui mehed," ütles Eesti Kergejõustikuliidu president Madis Kallas. "See, et me Tokyos medalit ei saanud, oli kerge pettumus. Aga väga tugev Eesti rekord ja maailmameistrivõistluste medal seest, see näitab ikkagi taset. Eesti kergejõustik on heas seisus, aga saab alati paremini."

Kallase sõnul teeb talle rõõmu see, et kergejõustiku ümber ja sees on suur hulk huvilisi. "Murekohaks on see, et meil on väga palju maakondi, kus kergejõustik ei ole enam kõige populaarsem ala. Mõnes maakonnas üldse enam kergejõustiku võistlusi ega treeninguid minu meenutuste kohalt enam ei ole. See teeb kurvaks," lisas ta.

Järgmisel aastal ootavad muuhulgas kergejõustikuhuvilisi ees Euroopa meistrivõistlused ning sise-MM. Kas eestlased võivad järjekordse eduka aastaga juba arvestada?

"Kui saatanast sõna, vigastused meid segama ei tule, siis Eesti kergejõustik saab ka järgmine aasta nautida medaleid, nautida rekordeid. Meie seda pakume, loodetavasti sportlased ka," vastas Kallas.