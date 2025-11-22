X!

Kodused ujumistipud testivad EM-i eel vormi Kalev Openil

Ujumine
Ralf Tribuntsov.
Ralf Tribuntsov. Autor/allikas: Aleksei Vorontsov/EUL
Ujumine

Sel nädalavahetusel toimub Tallinnas Sõle ujulas ujumisvõistlus Kalev Open. Sel aastal on stardis ligi 400 ujujat, nende seas ka lühiraja Euroopa meistrivõistlustele sõitvad Ralf Tribuntsov, Daniel Zaitsev, Maria Romanjuk, Egle Salu ja Siim Kesküla.

Kalev Open on koondislastele suurepärase ajastusega: lühiraja EM algab kahe nädala pärast, mistõttu kasutatakse Sõle starte viimase võimalusena vormi üle kontrollida.

Ralf Tribuntsov hüppab võistlusel basseini oma põhialadel, 50 ja 100 meetri seliliujumises, kus ta viis oktoobris toimunud MK-etappidel Eesti rekordid uude sekundisse. Nendel aladel on Tribuntsov medalisoosik ka 2.–7. detsembrini toimuval lühiraja EM-il.

Võistlusel kasetatakse 50 meetri vabaujumises esmakordselt SKINS formaati – lihtsustatult väljalangemissüsteemiga sprinti. Hommikul pääseb eelringidest finaali 32 kiiremat ujujat, kes teevad järjest mitu 50 meetri starti ja iga vooruga langevad aeglasemad välja. Esmalt on rajal 32 ujujat, seejärel 16 ja siis 8. Lõpuks jõuavad finaali neli kõige kiiremat, kes selgitavad viimases ujumises esikolmiku.

"Tipud saavad enne EM-i veel korra rajale minna ja oma vormi tunnetada. Noortele on see aga täiesti teistmoodi kogemus – ujuda kõrvuti koondislastega, näha tipptasemel sooritusi ja saada aimu, mida tähendab suure võistluse atmosfäär. Seda ei asenda ükski treening," kommenteeris võistluse peakorraldaja Kristo Krinpus.

Eelujumised algavad kell 9.30 ja finaalid laupäeval kell 18 ja pühapäeval kell 17.

Toimetaja: Anders Nõmm

