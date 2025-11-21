X!

TalTech peatas Posti eestvedamisel Ventspilsi võidumarsi

Korvpall
Foto: Priit Mürk/ERR
Korvpall

Korvpalli Eesti-Läti liigas alistas TalTech/Alexela kodus Ventspilsi 86:80 (14:13, 19:21, 26:20, 27:26) ja peatas lõunanaabrite klubi võiduseeria.

Kohtumise jooksul ei suutnud kumbki meeskond lõplikult ette rebida, aga teine poolaeg kulges valdavalt kodumeeskonna juhtimisel. Renars Birkansi kaugvise 1.38 enne lõppu viis külalised küll 81:80 ette, aga TalTech lõpetas 6:0 spurdiga.

TalTechile tõi edu parem visketabavus: väljakult saadeti teele 56 viset ja rõnga läbis 32 ehk 57,1 protsenti. Külaliste protsent oli samas vaid 38,2 ja kuigi vastasest tehti vähem pallikaotusi ja hangiti ründelauda, siis see viie järjestikuse võidu järel kaotusest ei päästnud.

Võitjate ridades säras 28 punkti ja kümne resultatiivse sööduga Siim-Markus Post, 19 silma lisas Oliver Metsalu. Ventpilsi parima Birnaksi arvele kanti 20 punkti.

Ülejäänud reedestes mängudes saatis edu Läti klubisid: Valmiera alistas kodus Keila KK 86:81 (21:25, 22:19, 20:16, 23:21) ja Riia Zelli samuti kodus Keila Coolbeti 94:83 (21:21, 23:22, 21:11, 29:29).

Toimetaja: Siim Boikov

