Tartu Ülikool lõpetas eurosarja kaotusega kodusaalis

Korvpall
{{1763579520000 | amCalendar}}
Foto: FIBA
Tartu Ülikool Maks & Moorits korvpalliklubi kaotas FIBA Euroopa karikasarja alagrupi viimases voorus kodus Antverpeni Giantsile 81:91 (29:16, 8:27, 22:16, 22:32) ega pääsenud edasi.

Tartul õnnestus suurem osa esimesest poolajast juhtida, aga lõpp kujunes raskeks ja pausile mindi külaliste 43:37 eduseisul. Kolmas periood kulges siiski taas paremini ja viimast kümmet minutit alustati viigiseisult 59:59.

Kohe neljanda veerandi alguses haaras ohjad aga Belgia klubi ja Tartu ei jõudnudki enam järele. Ühel hetkel kasvatati edu juba kahekohaliseks ja lõpuks võideti kümne punktiga.

Kuigi visketabavus oli parem Tartul (väljakult 52,6% vs 43,1%), siis külalised näitasid end edukamast küljest ründelauas ja ka pallikaotusi tegi Tartu enam.

Dylan Painter viskas Tartu kasuks 21 punkti, Rasmus Andre lisas 13 silma. Võitjate parim oli 19 punktiga Andrew Funk.

"Kuigi meil võib-olla midagi võita ei olnud, siis me oleks pidanud päris suurelt võitma, et mingigi šanss oleks olnud edasi pääseda," lausus Tartu kapten Martin Paasoja ERR-ile. "Kodupubliku ees ei tahtnud kehvasti mängida. Saime alguses hästi käima, aga vastas oli väga hea klassiga meeskond. Nende surve lõpuks sai meid kätte."

"Nad panid suhteliselt hästi kolmeseid sisse ja meie jällegi tegime lolle pallikaotuseid. Mõnel hetkel, kui meil oli juba momentum käes ja vahe väike, siis üks-kaks õnnestumist meie poolt ja see mäng oleks võinud vabalt ka meie poole minna."

B-alagrupi võitis Rostock (5-1), teiseks tuli Antverpen (3-3), kolmandaks Tartu Ülikool (2-4) ja neljandas Porto (2-4). Otse tagas koha järgmisesse ringi üksnes grupi võitja.

Toimetaja: Siim Boikov

