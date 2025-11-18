Naiste korvpallikoondis sai tugevalt Lätilt kindla kaotuse

Anna Gret Asi vähendas avaveerandi lõpus kahe järjestikuse korviga Eesti kaotusseisu 17:21 peale, aga lätlannad alustasid kodupubliku ees teist veerandaega 12:0 vahespurdiga ning suurt vahet Eestil enam tagasi mängida ei õnnestunud. Kolmas veerandaeg kuulus võõrustajatele skooriga 26:6.

Läti tabas viskeid 48- ja Eesti 25-protsendiliselt, lauavõitluse võitsid lätlannad 45:36. Eesti tegi 21 pallikaotust, millest Läti teenis 26 punkti.

Eesti poolelt tegi kaksikduubli Mailis Pokk, kelle arvele jäi 13 punkti ja 10 lauapalli. Anna Gret Asi arvele jäi 12 punkti, 5 korvisöötu ja 4 lauapalli. Kate Vilka oli kodunaiskonna resultatiivseim 17 punktiga.

Eesti on B-valikgrupis kaotanud kõik kolm mängu. Valiksari jätkub taas märtsis, kui esmalt minnakse võõrsil vastamisi Hollandiga, kellelt tuli valiksarja avamängus vastu võtta 54:92 kaotus.

Enne mängu:

Eesti naiskond pidas eelmisel nädalal kodus kaks EM-valikmängu. Esimeses mängus jäädi Hollandile alla 54:92 ning teises mängus oldi sunnitud tunnistama Sloveenia 87:65 paremust.

Kolmandaks ja ühtlasi selle valikakna viimaseks vastaseks on Läti, kes on viimasest 11 EM-finaalturniirist mänginud üheksal. Läti kaotas enda avamängus võõrsil Sloveeniale 66:77, kuid sai teises mängus Hollandist jagu numbritega 89:62.

"Väga palju kvaliteetseid mängijaid erinevatest Euroopa liigadest. Midagi lihtsat seal olema ei saa, aga kui 40 minutit on võitlus ja eneseohverdus naiskonna poolt, saame ka sealt pea püsti tagasi sõita," sõnas Eesti koondise peatreener Toomas Annuk.

Läti naiskonna liidriteks on aastaid Euroopa tippklubides mänginud Anete Šteinberga ning tänavu Phoenix Mercuryga naiste NBA finaali jõudnud Kitija Laksa.

"Laksa on visetel nii kiire ja kindel. Ikkagi Euroopa tipptasemel, võib-olla saab isegi öelda, et maailma tipptase, sest niisama WNBA satsi mängima ei saa. Meil tuleb sellega silm peal hoida. Nii kindla viskaja vastu meie veel mänginud ei ole," ütles Eesti tagamängija Anna Gret Asi.