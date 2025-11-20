Annuk koondise tasemest: igapäevased treeningud on suur murekoht

Eesti naiste koondis pidas novembri keskel Annuki käe all esimesed mängud, kui jäi EM-valiksarjas Hollandile alla 54:92, Sloveeniale 65:87 ja Lätile 47:89. Kuigi lõppskoorid on nukrad, olid ka vastased kõrgetasemelised.

"See ei olnud üllatav, et tase nii tummine tuleb. Positiivselt üllatas meie mängijate energia ja võitluslikkus, ei olnud käega löömise tunnet," rääkis Annuk koondiseakna järel ERR-ile. "Kiidan mängijaid väga, ka nooremad läksid kohe platsile võitlema ja ka neil oli positiivseid õnnestumisi, kui rääkita Laura Liisa Grünmannist või Lisa Sirgist. Veerandite kaupa võttes oli positiivset omajagu, lõpptulemused andsid ikkagi aimu, kui palju on veel vaja tööd teha."

Samade vastastega kohtuvad eestlannad ka märtsi keskel, kui võõrsil mängitakse Hollandi ja Sloveeniaga ning valiksari lõpetatakse kodumänguga Läti vastu. "Märtsi vaates on suuri, kardinaalseid muutusi raske oodata. Loodame, et sel hetkel on ka mõned USA-s pallivad tüdrukud koondise tegemistega kaasatud, oleneb, kuidas neil hooaeg läheb," rääkis Annuk.

Peatreeneri sõnul on taseme tõstmiseks ja professionaalsemaks muutumiseks vaja suvel kõvasti tööd teha. "Suuremad mõtted ja plaanid on, et suvel tahaks teha väga tummised laagrid, et oleks tõsine tööõhkkond. Igapäevane treeningprotsess on ka Eestis ikkagi väga suur murekoht. Nägime ära, milles jääme selgelt teiste naiskondadega võrreldes maha: kui kiire ja füüsiline on tipptasemel Euroopa korvpall. Meile anti teeots kätte ja arutelud on ees, et omalt poolt maksimum anda ja lähiaastate jooksul sellele tasemele lähemale jõuda. Asi peab muutuma selgelt professionaalsemaks."

Varem Galatis abitreenerina tegutsenud Annuk on sellest hooajast Rumeenias tagasi, kui on nüüd Brasovi meeskonna abitreeneriks. Kolmapäeva hommikul istus ta pärast viimast koondisemängu Lätis lennukile ja reisis tagasi Rumeeniasse, kus juba õhtul ootas FIBA karikasarja raames ees Larnaca.

"Täpselt avavileks jõudsin meeskonna pingile, sellega ka FIBA sari lõppes. Tavapärane abitreeneri töö - hommikused individuaalsed treeningud, videote ette valmistamine. Esimene eesmärk on play-off'i pääseda, kohalike treenerite sõnul on see liiga sel hooajal äärmiselt ühtlane ja tihe. Nüüd tuleb meil euromängudest saadud karastust tuua koduliiga mängudesse," sõnas Annuk hooaja eesmärkide kohta.