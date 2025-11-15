Lass: alustada tuleb paremini ja miks mitte siis järgmine kord ära võtta

Eesti naiste korvpallikoondis pakkus laupäeval kodupublikule poole tunni jagu head emotsiooni, kui pärast keerulist avaveerandit mängiti tugeva Sloveeniaga üsna võrdselt ning lõpuks tuli vastu võtta 65:87 kaotus.

Viimasel viiel EM-finaalturniiril mänginud Sloveenia tabas avaveerandil 14 viskest kümme, realiseeris üheksast vabaviskest kaheksa ja võitis perioodi 33:17. Ülejäänud kolm veerandaega püsis Eesti aga hästi mängus ning lõpuks suurenes vahe veel vaid kuue punkti võrra.

"Väga sümpaatne, et suutsime selle väikese trammi alt välja tulla ja väga hästi sisu näidata," kinnitas mängu järel koondise kapten Mailis Pokk. "Võib-olla oli [algus] ületahtmine, tahtsime parandada eelmise mängu lõppu ja võib-olla oli alguses värin sees. Ütlen ikkagi, et tublid, et tulime sellest välja - see vahe, mis alguses tuli, see jäi ja suuremaks ei läinud."

EM-valiksarja avamänguga, kus Hollandile jäädi katastroofilise neljanda veerandaja järel alla 54:92, võrreldes tegid eestlannad laupäeval oluliselt parema partii. Kolm päeva tagasi nullile jäänud 18-aastane Lisa Sirgi panustas Sloveenia vastu kaheksa punktiga, kui tabas kõik oma visked nii väljakult kui vabaviskejoonelt.

"Tunne oli kindlasti kindlam, suur osa nendest punktidest tuli tänu meie mängujuhtidele, nad leidsid meid ilusate söötudega korvi all üles ja tunne oli hea," sõnas Sirgi. "Publik andis kindlasti väga palju kaasa, nad olid väga häälekad ja see annab väga palju emotsiooni juurde!"

Selleks hooajaks Rootsi kõrgliigaklubiga Lulea Basket liitunud kogenud koondislane Kadri-Ann Lass viskas üheksa punkti ning pidi korvi all madistama Sloveenia kasuks 22 punkti visanud Eva Liseciga.

"Suutsime lõpuni võidelda, algus natuke kripeldab, ilmselgelt mängisime nendega kolm veerandaega võrdselt," tõdes Lass. "Alustada tuleb paremini ja siis miks mitte siin järgmine kord võimalus ka selline mäng ära võtta. Tuleb ikka 40 minutit kokku panna."