Annuk: kaotusel ja kaotusel on suur vahe, tüdrukud panid endast kõik välja

"Ütlesin mängijatele ka riietusruumis, et kaotusel ja kaotusel on suur vahe," rääkis naiskonna peatreener Toomas Annuk mängu järel ERR-ile. "Kui Hollandi vastu võib rahule jääda 30 esimese minutiga ja viimasel veerandil lagunesime ära, siis täna rõhutasime enne mängu, et mis iganes seis tablool on, siis meie paneme täismaja ees kõik endast välja. Tüdrukud seda ka maksimaalselt tegid."

"See võitlus on samm selles suunas, see käekiri ja stiil, kuhu tahame naiskonnana jõuda," jätkas Annuk Rahva reaktsioon näitas, et nad usuvad, et suudame kõigiga mängida ja ma ise usun ka."

Kolmandaks ja ühtlasi selle valikakna viimaseks vastaseks on Läti, kellega minnakse võõrsil vastamisi teisipäeval. Viimasest 11 EM-finaalturniirist on Läti mänginud üheksal, koondise liidriteks on aastaid Euroopa tippklubides mänginud Anete Šteinberga ning tänavu Phoenix Mercuryga naiste NBA finaali jõudnud Kitija Laksa.

"Homme sõidame pärast lõunasööki Riiga, õhtul on kerge taastav trenn ning saaliga tutvumine. Läti ajalugu ja traditsioone teame, nende koosseisus on ka mängija, kes alles hiljuti mängis WNBA finaalis, eks seegi ütleb omajagu," tõdes Annuk. "Väga palju kvaliteetseid mängijaid erinevatest Euroopa liigadest. Midagi lihtsat seal olema ei saa, aga kui 40 minutit on võitlus ja eneseohverdus naiskonna poolt, saame ka sealt pea püsti tagasi sõita," sõnas koondise peatreener.