Asi: Holland tõi meid põntsuga maa peale, aga vastasime positiivselt

Eesti naiste korvpallikoondis kaotas koduses EM-valikmängus Sloveeniale avaveerandi 17:33, aga ei kaotanud pead ning lõpuks jäädi vastastele alla 65:87.

"Ma arvan, et me lasime neil natuke liiga vabalt visata. Ise panime 17 punkti, aga lasime 33 - seda on liiga palju," kommenteeris tagamängija Anna Gret Asi keerulist avaveerandit. "Kui pärast saime nende viskeid paremini takistada, ei pannud nad neid nii kindlalt ära. Isegi kaitselauaga saab rahule jääda, mõned korrad saime sealt jooksma."

"Me ei olnud ise algusest peale nii agressiivsed. Kohe, kui hakkasime rohkem kaitses survet avaldama, hakkas neil raskeks minema ja saime ise hea emotsiooni pealt tulla," lisas Sofia Kosareva.

Oma jälje jättis mängule ka see, et Sloveenia naiskonna kapten Teja Oblak, kelle vend Jan on Sloveenia jalgpallikoondise kapten, sai avapoolajal löögi näkku ning enam väljakule ei naasnudki. "Ma loodan, et tal ei ole midagi väga tõsist, aga eks ikka: kui põhimängujuht läheb välja ja noored tulevad pingilt, lõi neil ka rütmi sassi," tõdes Asi. "Me kasutasime selle ilusti ära ning välja arvatud esimene veerandaeg mängisime ülejäänud üsna punkt punktis. Ei saa väga hullusti kurta."

Naiskond alustas nädala keskel kodusaalis valiksarja valusa 54:92 kaotusega Hollandile, kus viimane periood kaotati 2:26. "Positiivsust oli enne esimest mängu palju, siis tulime põntsuga maa peale tagasi, aga meie vastus sellele oli positiivne. Tänane mänguga saab enam-vähem ikkagi rahule jääda," kinnitas Asi.

Selle valikakna lõpetab Eesti jaoks teisipäevane võõrsilmäng Läti vastu, kes on viimase 20 aasta jooksul 11 EM-finaalturniirist mänginud üheksal. Viimasel EM-valikturniiril sai lõunanaabrite jaoks saatuslikuks see, et nad loositi ühte gruppi Euroopa naiste korvpalli absoluutse tipu Prantsusmaaga ning kahe suure kaotuse tõttu ei õnnestunud ka valikturniiril parimate teise koha saavutanud naiskondade sekka pääseda.

"Peame ise olema enesekindlamad, iga mänguga kasvatama stabiilsust ja üksteisega harjuma. Arvan, et suudame ka Lätile vastupanu anda," sõnas Kosareva järgmisele nädalale vaadates.