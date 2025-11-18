Pokk: jäime Lätile võitlustahtega alla

Eesti korvpallinaiskond juhtis Läti vastu vaid korra, kui Greeta Üpruse kauguviskest pääseti Riias kohe alguses 3:2 ette. Avaveerandi lõpuks oldi vaid viiega taga, kuid seejärel jäädi selgelt kiirema, osavama ja täpsema lõunanaabri surve alla ning poolajaks oli kaotus juba 18-punktiline ja aina kasvas.

"Ma arvan, et me jäime kindlasti alla natukene võitlustahtega," kommenteeris kaotuse järel koondise kapten Mailis Pokk. "Läti tuli suurema hurraaga meile peale, kuigi me teadsime, et nad tulevad nii, aga me ei suutnud ennast kokku võtta."

Teisel veerandil hästi mängu tulnud ja kolme minutiga kolm punkti visanud noor tsenter Lisa Sirgi sai korvialuses võitluses vigastada ja viidi verise kulmuga haiglasse. Mängujuhtimises tundis koondis 12 punkti visanud Anna Gret Asi kõrval puudust Johanna Eliise Tederist, kes lõi laupäeval Sloveeniaga mängus kukkudes pea ära ja pidi teisipäeval jääma pingile.

See oli seitsme päeva jooksul naiskonnale kolmandaks mänguks ja väsimus tegi 13 punkti visanud ja 10 lauapalli hankinud kapteni Mailis Poki sõnul oma töö - väljakult tabati viskeid vaid 25-protsendilise täpsusega. WNBA, Euroliiga ja EuroCupi mängijatega säraval Lätil olid resultatiivsemad ääred Kate Vilka 17 punkti ja Kitija Laksa 11 punktiga.

"Võib-olla tänases mängus maksis ka väsimus meile natukene [kätte] ja selle pealt tuli rohkem eksimusi, mida me ei tohi lasta järgmistes mängudes sisse. Kolm mängu olid väga võrdsed vastased nii füüsilisuse, taktika või superstaaride osas, aga ise lasime täna väsimusel võimust saada - tegelikult Läti oli samamoodi väsinud nagu meie," tõdes Pokk.

11. EM-finaalturniiri pääset püüdev Läti korvpallinaiskond kinkis riigi 107. sünnipäeval fännidele suureskoorilise 89:47 võidu. Lätil on tabelis kaks võitu kolmest mängust ja Eestil kolm kaotust. EM-valiksarja teise poole kolm mängu peab Eesti naiskond märtsis.