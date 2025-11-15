X!

Toom: treener ütles, et kui oleksime esimese kaotanud, näeks ta tobe välja

Anton Mirolybovi ajastu BC Kalev/Cramo peatreenerina algas laupäeval Eesti-Läti liigas võetud ülikindla 123:65 võiduga Keila Coolbeti üle.

"Kui skoori vaadata, siis tuli küll lihtsalt," muigas Kalev/Cramo ääremängija Hugo Toom mängu järel. "Eks see oli meie töö kaitses, mis tegi selle võimalikuks. Suutsime kohe alguses asjad paika panna ja keskendumist kogu mängu hoida."

Kalev/Cramo alustas mängu 12:0 vahespurdiga ja suurendas pärast avaveerandi lõppu, mil vastased korraks nelja punkti kaugusele tulid, vahe järk-järgult suuremaks. 123 visatud punktiga püstitas Kalev/Cramo kohe Mirolybovi debüütmängus ühtlasi oma hooaja punktirekordi.

"Kõik kindlasti välja ei tulnud, väga palju taktikaliselt muuta ei saa selle lühikese ajaga, aga kaitses oli veidi teine mentaliteet ja surusime enda tugevused peale. Uus treener ütles ka, et kui oleksime esimese kaotanud, oleks ta päris tobe välja näinud - see on talle ka," ütles Toom.

Toimetaja: Anders Nõmm

