Klavanite dünastia sai kolmanda põlvkonna koondislase

Reedel TNTK staadionil Leedu eakaaslased Siim Räkkandi hilisest väravast 1:0 alistanud Eesti U-15 koondise eest alustas Romer Klavan põhikoosseisus paremkaitsjana. Päeva muutis veelgi erilisemaks see, et debüüdi kuupäev langes kokku tema 14. sünnipäevaga, kirjutab Soccernet.ee.

"Eesti koondise esindamine, isegi kui see on noortekoondiste tasandil ja kõige esimene noortekoondis, siis on see ikkagi uhke tunne," rääkis uhke isa Ragnar Klavan mängu järel portaalile. "Esiteks lapsevanemana ja teiseks tean hästi, kui palju minu jaoks Eesti koondise esindamine, eriti karjääri hilisemas faasis tähendas," lisas ta.

Ragnar Klavan käis Eesti koondise eest aastatel 2003-24 väljakul 130 kohtumises, tema isa Dzintar esindas 1993-95 rahvusmeeskonda 19 mängus. Koondislasi on sportlikus perekonnas veel: Ragnari õde Diana esindas aastaid Eesti naiste saalihokikoondist, tuli Soome meistriks ning mängis hiljem ka Šveitsi liigas. Samuti on saalihokikoondist esindanud teine õde Jane.

Noormeeste U-15 koondis kohtub Tallinnas Leeduga ka pühapäeva lõunal. "Arvestades seda, et tegemist oli nende esimese rahvusvahelise mängukogemusega, olen väga rahul," ütles Eesti koondise peatreener Ludvig Tasane mängu järel. "Oli õnnestumisi, aga eelkõige isegi õppimismaterjali, mille pealt samm edasi teha."

Kuna U-15 vanuseklass on koondisejalgpallis alles esimene ning seekordse meeskonna jaoks oli tegemist alles esimese rahvusesinduse kogemusega, tegeleti laagris lisaks mängulistele asjadele ka eluolu tutvustamisega. "Selgitasime kultuuri ning seda, mida me teeme ja miks. Pigem selline üleüldise fooni loomine," selgitas Tasane.

"Tahaksime taas näha korralikku sparrimist, mida Leedu pool ka pakkus," ütles peatreener pühapäevasest mängust rääkides. "Selles mõttes olid nad väga head vastased. Oli võitlust, ei olnud toorutsemist. Korralik rahvusvahelise mängu kogemus, mille pealt saame edasi minna. Eelkõige ootaksime korralikku mängu mõlema poole pealt ja kui see toob võidu, siis loomulikult on selle üle väga hea meel."