Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

Euroopas mängivatest Eesti naiskorvpalluritel oli enne varsti saabuvat koondiseakent tihe mängudenädal ning väga edukaks kujunes see Mailis Pokile ja Greeta Üprusele, kes mõlemad käisid vastavalt Poolas ja Islandil platsil kahes kohtumises ning aitasid oma naiskondadel võtta hooaja esimesed võidud.

Belgia valitsev meister Castors Braine (3-1) ja Anna Gret Asi said EuroCupis võidulisa, kui võõrsil mängiti 71:65 üle tšehhide Brno Zabiny (2-2). Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 25 minutit ning kogus 11 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/8, vabavisked 1/2), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja neli isiklikku viga, vahendab Basket.ee.

Belgia liigas jätkab Castors Braine (8-0) endiselt võimsalt ja täiseduga, kui viimati alistati kodusaalis numbritega 67:55 Namuri (4-3) naiskond. Asi viibis väljakul 29 minutit ning sai protokolli kirja 11 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 2/5, vabavisked 1/4), kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Rahvuskoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja tema naiskond Bydgoszcz (2-3) tegid Poola kõrgliigas väga eduka nädala, kui nad võitsid mõlemad peetud kohtumised ning teenisid tabelisse esimesed võidud.

Esmalt mängiti koduplatsil numbritega 83:80 üle Varssavi Polonia (1-4). Eestlanna mängis kokku 32 minutit ning kogus selle ajaga oma naiskonna paremuselt teisena 16 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 4/9), samuti paremuselt teisena kaheksa lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe viskeblokeeringu ja kaks isiklikku viga.

Seejärel oldi võõrsil väga kindlalt 105:68 paremad Bochnia (3-2) naiskonnast. Pokk viibis väljakul 22 minutit ning sai kirja kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/7), viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga.

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (6-1) ja Kadri-Ann Lass jätkasid möödunud nädalal võidulainel, kui kodusaalis mängiti numbritega 84:63 üle Alvik Basket (2-3). Eestlannast ääremängija arvele kogunes 29 mänguminutiga 18 punkti (kahesed 9/16, kolmesed 0/2), kuus lauapalli (neist neli ründelauast), kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, üks viskeblokeering, üks pallikaotus ja kolm isiklikku viga.

Islandi naiste kõrgliigas kerkisid Stjarnan (2-4) ja Greeta Üprus samuti võimsalt võidusoonele, kui möödunud nädalal võideti mõlemad peetud kohtumised.

Esmalt mängiti kodusaalis numbritega 78:73 üle Keflavik (3-3). Üprus teenis mänguaega 19 minutit ning kogus kolm punkti (kahesed 0/4, kolmesed 1/1), üheksa lauapalli ja kaks isiklikku viga.

Nädala teises mängus võeti võõrsilt 85:81 võit Hamari (0-6) üle. Üpruse arvele kogunes 26 mänguminutiga 14 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 4/7), kaheksa lauapalli, kuus resultatiivset söötu, üks vaheltlõige ja üks isiklik viga. Eestlanna efektiivsustegur 26 oli oma naiskonna parim.

Suurbritannia kõrgliigas alustasid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (0-1) liigahooaega kaotusega, kui kodusaalis tuli numbritega 95:108 alla vanduda Caledonia Gladiatorsi (1-0) naiskonnale. Eestlannast keskmängija viibis platsil 26 minutit ning kogus selle ajaga seitse punkti (kahesed 3/6, kolmesed 0/2, vabavisked 1/1), kuus lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks vaheltlõiget, kaks viskeblokeeringut, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Portugali korvpalli kõrgliigas pidid Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (2-3) vastu võtma kolmanda kaotuse, kui võõrsil jäädi 59:70 alla Lissaboni Sportingu (3-2) naiskonnale. Kosareva teenis mänguaega 26 minutit ning kogus neli punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/3, vabavisked 2/2), ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Itaalia tugevuselt teises liigas said Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (3-1) tabelisse võidulisa, kui kodusaalis võideti numbritega 75:68 Salerno (1-4) naiskonda. Eestlannast tagamängija arvele kanti 14 minutiga kolm punkti (kahesed 0/2, kolmesed 1/3), kolm lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Ookeani taga tegi otsa lahti Sille-Liis Mölder, kelle koduülikool Chipola College alustas NJCAA sarjas põhihooaega suure 105:36 võiduga Lurleen B. Wallace Community College'i üle. Mölderi arvele kanti 13 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 1/2, vabavisked 2/3), kuus lauapalli, kaks resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga.