X!

Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

Korvpall
Mailis Pokk.
Mailis Pokk. Autor/allikas: KS Basket Bydgoszcz/Facebook
Korvpall

Euroopas mängivatest Eesti naiskorvpalluritel oli enne varsti saabuvat koondiseakent tihe mängudenädal ning väga edukaks kujunes see Mailis Pokile ja Greeta Üprusele, kes mõlemad käisid vastavalt Poolas ja Islandil platsil kahes kohtumises ning aitasid oma naiskondadel võtta hooaja esimesed võidud.

Belgia valitsev meister Castors Braine (3-1) ja Anna Gret Asi said EuroCupis võidulisa, kui võõrsil mängiti 71:65 üle tšehhide Brno Zabiny (2-2). Eestlannast tagamängija teenis mänguaega 25 minutit ning kogus 11 punkti (kahesed 2/3, kolmesed 2/8, vabavisked 1/2), kolm lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja neli isiklikku viga, vahendab Basket.ee.

Belgia liigas jätkab Castors Braine (8-0) endiselt võimsalt ja täiseduga, kui viimati alistati kodusaalis numbritega 67:55 Namuri (4-3) naiskond. Asi viibis väljakul 29 minutit ning sai protokolli kirja 11 punkti (kahesed 2/6, kolmesed 2/5, vabavisked 1/4), kaks lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kolm pallikaotust ja ühe isikliku vea.

Rahvuskoondise pikaaegne kapten Mailis Pokk ja tema naiskond Bydgoszcz (2-3) tegid Poola kõrgliigas väga eduka nädala, kui nad võitsid mõlemad peetud kohtumised ning teenisid tabelisse esimesed võidud.

Esmalt mängiti koduplatsil numbritega 83:80 üle Varssavi Polonia (1-4). Eestlanna mängis kokku 32 minutit ning kogus selle ajaga oma naiskonna paremuselt teisena 16 punkti (kahesed 2/5, kolmesed 4/9), samuti paremuselt teisena kaheksa lauapalli, ühe resultatiivse söödu, ühe viskeblokeeringu ja kaks isiklikku viga.

Seejärel oldi võõrsil väga kindlalt 105:68 paremad Bochnia (3-2) naiskonnast. Pokk viibis väljakul 22 minutit ning sai kirja kolm punkti (kahesed 0/1, kolmesed 1/7), viis lauapalli, kolm resultatiivset söötu, ühe pallikaotuse ja kolm isiklikku viga.

Rootsi kõrgliiga valitsev meister Lulea Basket (6-1) ja Kadri-Ann Lass jätkasid möödunud nädalal võidulainel, kui kodusaalis mängiti numbritega 84:63 üle Alvik Basket (2-3). Eestlannast ääremängija arvele kogunes 29 mänguminutiga 18 punkti (kahesed 9/16, kolmesed 0/2), kuus lauapalli (neist neli ründelauast), kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, üks viskeblokeering, üks pallikaotus ja kolm isiklikku viga.

Islandi naiste kõrgliigas kerkisid Stjarnan (2-4) ja Greeta Üprus samuti võimsalt võidusoonele, kui möödunud nädalal võideti mõlemad peetud kohtumised.

Esmalt mängiti kodusaalis numbritega 78:73 üle Keflavik (3-3). Üprus teenis mänguaega 19 minutit ning kogus kolm punkti (kahesed 0/4, kolmesed 1/1), üheksa lauapalli ja kaks isiklikku viga.

Nädala teises mängus võeti võõrsilt 85:81 võit Hamari (0-6) üle. Üpruse arvele kogunes 26 mänguminutiga 14 punkti (kahesed 1/3, kolmesed 4/7), kaheksa lauapalli, kuus resultatiivset söötu, üks vaheltlõige ja üks isiklik viga. Eestlanna efektiivsustegur 26 oli oma naiskonna parim.

Suurbritannia kõrgliigas alustasid Maaja Bratka ja Manchester Basketball (0-1) liigahooaega kaotusega, kui kodusaalis tuli numbritega 95:108 alla vanduda Caledonia Gladiatorsi (1-0) naiskonnale. Eestlannast keskmängija viibis platsil 26 minutit ning kogus selle ajaga seitse punkti (kahesed 3/6, kolmesed 0/2, vabavisked 1/1), kuus lauapalli, ühe resultatiivse söödu, kaks vaheltlõiget, kaks viskeblokeeringut, kaks pallikaotust ja kolm isiklikku viga.

Portugali korvpalli kõrgliigas pidid Sofia Kosareva ja Esgueira Aveiro (2-3) vastu võtma kolmanda kaotuse, kui võõrsil jäädi 59:70 alla Lissaboni Sportingu (3-2) naiskonnale. Kosareva teenis mänguaega 26 minutit ning kogus neli punkti (kahesed 1/3, kolmesed 0/3, vabavisked 2/2), ühe resultatiivse söödu, ühe vaheltlõike, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Itaalia tugevuselt teises liigas said Johanna Eliise Teder ja Costa Masagna (3-1) tabelisse võidulisa, kui kodusaalis võideti numbritega 75:68 Salerno (1-4) naiskonda. Eestlannast tagamängija arvele kanti 14 minutiga kolm punkti (kahesed 0/2, kolmesed 1/3), kolm lauapalli, kaks resultatiivset söötu, kaks vaheltlõiget, kaks pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Ookeani taga tegi otsa lahti Sille-Liis Mölder, kelle koduülikool Chipola College alustas NJCAA sarjas põhihooaega suure 105:36 võiduga Lurleen B. Wallace Community College'i üle. Mölderi arvele kanti 13 punkti (kahesed 4/5, kolmesed 1/2, vabavisked 2/3), kuus lauapalli, kaks resultatiivset söötu, üks vaheltlõige, kolm pallikaotust ja kaks isiklikku viga.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

korvpalliuudised

15:43

Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

10:30

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

09:14

Doncic kostitas Heati kolmikduubliga, Wembanyamal oli kehv päev

02.11

Raieste mitmekülgne esitus aitas Murcia võidule Barcelona üle

02.11

TalTech jooksis võõrsil Viimsist üle

02.11

Legia jätkab Poola kõrgliigas täiseduga

02.11

Vigastuskriisis Pacers sai esimese võidu kirja

01.11

Kalev/Cramo kaotas Keilale avaveerandi, aga võitis mängu 47 punktiga

01.11

Leemet Böckler vedas koduklubi Poola kõrgliigas esimese võiduni

01.11

Kuue järjestikuse kaotusega alustanud Baskonia sai Euroliigas teise võidu

01.11

Mängupausilt naasnud Doncic viskas 44 punkti ja aitas Lakersi võidule

31.10

ERR näitab novembris esmakordselt Eesti korvpallinaiskonna mänge

31.10

Keila Coolbet oli otsustaval veerandil Läti Ülikoolist parem

31.10

Thunder ja Spurs jätkavad võimsalt

30.10

Žalgiris võttis Euroliigas pea 40-punktilise võidu

videod

sport.err.ee uudised

15:43

Pokil, Asil ja Üprusel oli väga edukas mängunädal

15:10

Panter kaotas Liepajas mõlemad mängud

14:45

Tamm langes Challengeril üksikmängus konkurentsist

14:01

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

13:18

Kristal pääses üle pika aja Kölni duubli algkoosseisu

12:53

Glinka tõusis maailma edetabelis veelgi

12:22

New Yorgi maratoni võitja selgus viimaste meetritega

11:54

Karelson alustas Bundesligas võiduga

11:25

Barcelona pesi El Clasico pettumuse maha

10:59

Barrus ja Bigbank pääsesid karikavõistlustel poolfinaali

10:30

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

09:48

Mõttus ja Pajur tulid cyclo-crossis Eesti meistriteks

09:14

Doncic kostitas Heati kolmikduubliga, Wembanyamal oli kehv päev

08:35

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

08:07

Selveri diagonaalis nähakse suurt potentsiaali: materjal on olemas

loetumad

02.11

Selevko jõudis esimese Eesti meesuisutajana GP-etapil pjedestaalile

02.11

Levadia teenis üliolulise võidu, Kalju kindlustas pronksmedali Uuendatud

01.11

Tartus selgusid Eesti meistrid kulturismis ja fitnessis

08:35

Selevko GP-hõbedast: see annab tööks sädet

02.11

Maailmameister Mulenok: siiamaani ei ole kohale jõudnud

02.11

Võimas Eesti rekord tõstis Selevko Kanada GP-l lühikavaga kõrgesse mängu

01.11

Mikomägi maailmarekordist: poleks arvanud, et suudan seda juba sel aastal!

02.11

Raieste mitmekülgne esitus aitas Murcia võidule Barcelona üle

02.11

Enok Vannineniga treenimisest: palju selliseid võimalusi ikka tekib Uuendatud

02.11

Legia jätkab Poola kõrgliigas täiseduga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo