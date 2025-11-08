Miami Heat ohustas koduta jäänud Spoelstra juhendamisel NBA rekordit

Heat tabas kodusaalis esimese tosina minutiga kümme kaugviset, kõik üheksa väljakul käinud meest tegid ka skoori ning avaveerandi lõpuks oli seis võõrustajate kasuks 53:33. Napilt jäädi ilma NBA rekordist: resultatiivseima avaperioodi käigus viskas Golden State Warriors kaks ja pool aastat tagasi 55 punkti.

Teise veerandaja alguses läks Miami (5-4) juhtima 64:38, Hornets (3-6) tegi siis seitsme minutiga koguni 27:2 vahespurdi ja jõudis kahe punkti kaugusele, aga juhtima ei pääsenud ning kodumeeskond läks otsustaval perioodil lõplikult eest. Norman Powell viskas võitjate kasuks 25 punkti, Andrew Wiggins lisas 22 silma.

Miami jaoks oli võit emotsionaalne, sest meeskonna kauaaegne peatreener ja värske USA koondise juhendaja Erik Spoelstra kaotas päev varem suurpõlengus oma kodu. "Majas olnud asjad saab asendada. Loeb ainult see siin: meie perekond ja koer on elus ja me oleme lihtsalt tänulikud," rääkis koos oma kolme lapsega pressikonverentsile ilmunud Spoelstra reedel.

Giannis Antetokounmpo tegi võimsa mängu, kui aitas oma 41 punkti, 15 lauapalli ja 9 resultatiivse sööduga Milwaukee Bucksi (6-3) 126:110 võiduni Chicago Bullsi (6-2) üle. Tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (9-1) alistas 132:101 Sacramento Kingsi (3-6), kui Isaiah Hartenstein püstitas 33 punkti, 19 lauapalli ja kolme blokiga karjääri punktirekordi. Thunderi keskmängija tabas 17 viskest 14, Shai Gilgeous-Alexander toetas teda 30 punktiga.

Nikola Jokic kogus Denver Nuggetsi (6-2) 129:104 võidumängus Golden State Warriorsi (5-5) üle 26 punkti, üheksa lauapalli ja üheksa korvisöötu. Anthony Edwards vedas 37 punktiga Minnesota Timberwolvesi (5-4) 137:97 võiduni Utah Jazzi (3-6) üle.