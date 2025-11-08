X!

Miami Heat ohustas koduta jäänud Spoelstra juhendamisel NBA rekordit

sport
Miami Heati peatreener Erik Spoelstra lastega
Miami Heati peatreener Erik Spoelstra lastega Autor/allikas: SCANPIX/AP
sport

Korvpalliliigas NBA püstitas Miami Heat resultatiivse avaveerandiga võistkonna punktirekordi ning alistas Charlotte Hornetsi lõpuks 126:108.

Heat tabas kodusaalis esimese tosina minutiga kümme kaugviset, kõik üheksa väljakul käinud meest tegid ka skoori ning avaveerandi lõpuks oli seis võõrustajate kasuks 53:33. Napilt jäädi ilma NBA rekordist: resultatiivseima avaperioodi käigus viskas Golden State Warriors kaks ja pool aastat tagasi 55 punkti.

Teise veerandaja alguses läks Miami (5-4) juhtima 64:38, Hornets (3-6) tegi siis seitsme minutiga koguni 27:2 vahespurdi ja jõudis kahe punkti kaugusele, aga juhtima ei pääsenud ning kodumeeskond läks otsustaval perioodil lõplikult eest. Norman Powell viskas võitjate kasuks 25 punkti, Andrew Wiggins lisas 22 silma.

Miami jaoks oli võit emotsionaalne, sest meeskonna kauaaegne peatreener ja värske USA koondise juhendaja Erik Spoelstra kaotas päev varem suurpõlengus oma kodu. "Majas olnud asjad saab asendada. Loeb ainult see siin: meie perekond ja koer on elus ja me oleme lihtsalt tänulikud," rääkis koos oma kolme lapsega pressikonverentsile ilmunud Spoelstra reedel.

Giannis Antetokounmpo tegi võimsa mängu, kui aitas oma 41 punkti, 15 lauapalli ja 9 resultatiivse sööduga Milwaukee Bucksi (6-3) 126:110 võiduni Chicago Bullsi (6-2) üle. Tiitlikaitsja Oklahoma City Thunder (9-1) alistas 132:101 Sacramento Kingsi (3-6), kui Isaiah Hartenstein püstitas 33 punkti, 19 lauapalli ja kolme blokiga karjääri punktirekordi. Thunderi keskmängija tabas 17 viskest 14, Shai Gilgeous-Alexander toetas teda 30 punktiga.

Nikola Jokic kogus Denver Nuggetsi (6-2) 129:104 võidumängus Golden State Warriorsi (5-5) üle 26 punkti, üheksa lauapalli ja üheksa korvisöötu. Anthony Edwards vedas 37 punktiga Minnesota Timberwolvesi (5-4) 137:97 võiduni Utah Jazzi (3-6) üle.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

Täna otse
12.20
ETV
Jalgpalli Premium liiga. Pärnu JK Vaprus – Tallinna FC Flora
12.20
ETV2
Jalgpalli Premium liiga. Harju JK Laagri – Tallinna FCI Levadia

viimased uudised

10:09

Hiiumaa rahvarallil viidi kaks inimest tõsise õnnetuse järel haiglasse

09:48

Miami Heat ohustas koduta jäänud Spoelstra juhendamisel NBA rekordit

09:25

Tamm lõi koondisepausi eel Sloveenias hooaja esimese värava

08:52

RALLIBLOGI | Ogier kindlustas publikukatseks esikohta, Tänak viies Uuendatud

08:46

Finaalis kohtuvad võimsas hoos Rõbakina ja maratonmängu võitnud Sabalenka

08:26

Veesaar hiilgas pealtpanekutega ja aitas North Carolina võiduni

08:04

TÄNA OTSE | Kas Eesti jalgpallimeistriks kroonitakse Flora või Levadia?

07.11

Konverentsiliiga mängul oli ametis kuus Eesti kohtunikku

07.11

EJL-i logistiline väljakutse: kas Flora või Levadia rohelised lindid?

07.11

ETV spordisaade, 7. november

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

03.11

Nurme: mitmete ürituste korraldajad ei ootagi enam aafriklasi starti

03.11

Tarm dopingust: võib-olla keskmine Aafrika jooksja ei ole nii teadlik kui eurooplane

03.11

"Spordipühapäev": mida tasub kolm kuud enne Milano taliolümpiat esile tuua?

03.11

Kallaste skandaalist NBA ümber: kõik need mehed võiksid peeglisse vaadata

31.10

Lill ja Kaldvee olümpiahooajal jalgratast ei leiuta: liigume tõusvas joones

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:52

RALLIBLOGI | Ogier kindlustas publikukatseks esikohta, Tänak viies Uuendatud

07.11

Indrek Reinbok lahkub Kalev/Cramo peatreeneri positsioonilt

06.11

Tänak tegi tuleviku kohta otsuse: tiim otsustab, millal välja kuulutada

07.11

Konkurendid kahtlustavad, et Albaania naiskonnas mängib mees

07.11

Kalev/Cramo uus peatreener tuleb ilmselt välismaalt

07.11

Aron ei saa Alpine'i põhisõitjaks, Gasly kõrval jätkab Colapinto

07.11

Mike James püstitas Euroliiga rekordi

07.11

Briatore: Aron on tore, aga peab veel kogemusi korjama

07.11

Tony Parker alustab peatreeneri karjääri

07.11

Võru Barrus lõi käed 47-aastase Soome võrkpallilegendiga

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo