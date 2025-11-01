Mikomägi maailmarekordist: poleks arvanud, et suudan seda juba sel aastal!

Medalid ja rekordid on Eliise Mikomägi sportlastee juurde kuulunud justkui loomupäraselt. Ometi, mõni moment eristub ka sportlase jaoks teistest selgemalt. Väga edukaks kujunenud 2025. aastal sai endiselt juunioride vanuseklassi kuuluv Mikomägi hakkama millegi erilisega. Varustusega jõutõstmise MM-il sündis jõutõmbes kehakaalu kuni 84 kilogrammi absoluutne maailmarekord – 252 kilogrammi.

"Võistlusaasta lõpuks võingi öelda seda, et ma sain täita ära väga suure eesmärgi, mis mul oli, täiskasvanute maailmarekord jõutõmbes. Ma ise ei oleks üldse arvanud, et ma seda juba sellel aastal suudan sooritada," sõnas Mikomägi ERR-ile. "Aga et nii head võistlused teha ja veel see ka ära teha – see oli mulle endale ka hästi tore üllatus, et ma suutsin üldse seda teha."

Millist tööd tuleb siis ikkagi teha, et tagada areng ja võimed realiseerida? Mikomägi treenib juba aastaid Tartu Ülikooli Akadeemilises spordiklubis Peep Pälli juhendamisel.

"Enamus trennist veedan alati siin allkorrusel, jõusaalis. Teen neid kolme ala, mis mul on; kükki, lamades surumist ja jõutõmmet. Ja siis teen abiharjutusi juurde, igasuguseid stabiilseid harjutusi, et saada neid väikeseid lihaseid ka tugevamaks. Et ühenduskohad või asjad ei annaks järgi nii suuri raskuseid liigutades. Samuti ka lihtsalt eraldi biitsepsit ja triitsepsit, reie eesmiseid ja reie tagumisi lihaseid. Igasuguseid lihasgruppe eraldi veel juurde, et saaks need pisemad lihased ka järgi jõuda," selgitas Mikomägi.

"Minu treeneri-ideoloogia on see, et minimaalsete treeningutega võtta maksimumtulemus. Me kindlasti ei ole üle forsseerinud," kinnitas maailmarekordinaise treener. "Ta treenib samamoodi nagu teisedki õpilased. Loomulikult, mis on Eliise puhul eriline – tema raskused on ikkagi võrreldes teistega suuremad. Kui ta tuli treeningule siin seitse aastat tagasi, siis ta tõmbas 100-125 kilogrammiga. Tõesti, raskused on kasvanud, viimastel aastatel on saanud igal aastal juurde panna kuskil kümme kilogrammi," tõdes ilmselt aastate jooksul ka kõigile Tartu pallimängusportlastele õpetussõnu jaganud Päll.

Rääkides veel treeningspetsiifikast, siis klassikalisi tõstmisalasid nagu rebimine ja tõukamine pole Päll Mikomägi ettevalmistusse integreerinud. Tehniliselt on need jõutõstmisest oluliselt erinevad ja kätkevad endas ka riske. Tähtis on hea kollektiiv, sest suurte raskustega treenimine eeldab abilisi.

"Eriti kükk, lamades surumine – seal on vaja julgestajaid," sõnas Päll. "Eriti, kui raskus on üle 200 kilogrammi. Ega iga tütarlaps ei küki 200 kilogrammiga. Minu jaoks on see äärmiselt oluline, et sportlasega midagi ei juhtuks. Ja õnneks on meil ülikooli spordiklubis palju tugevaid poisse, kes aitavad Eliiset treeningutel."

"Varustusega tehes ikkagi mõnikord proovime võistlusraskuseid ka läbi. Eriti, kui on varustusega võistlusteni veel pikemalt aega, siis on aega katsetada, mis minu limiidid võiksid olla. Missugune võiks olla teine katse, esimene katse. Neid saab ikkagi läbi katsetada trennis ka," lisas sportlane.

Edasiliikumise võimalusi näeb Mikomägi muuhulgas kvaliteetsemas toitumises ja paremas treeningute-vahelises puhkuses. Samuti saab treeningutel olla senisest veelgi fokusseeritum.