X!

Eesti jõutõstja Eliise Mikomägi tuli taas maailmameistriks

Tõstmine
Eliise Mikomägi
Eliise Mikomägi Autor/allikas: Erakogu
Tõstmine

Costa Ricas San Joses peetud noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustelt varustusega ning klassikalises jõutõstmises naasis Eesti koondis erakordsete saavutustega, mille hulgas ka ajalooline maailmarekord.

Juunioride -84 kg kategoorias suutis Eliise Mikomägi kaitsta oma maailmameistritiitlit ning krooniti taas võitjaks. Mikomägi kõik üheksa katset õnnestusid. Kükkides alistas ta raskused 205, 220 ja 225 kilogrammi, võites üksikala hõbemedali. Lamades surumises õnnestusid katsed 125, 130 ja 135 kilogrammi ning ka seal teenis ta hõbemedali.

Kõige põnevamaks kujunes jõutõmme. Pärast 215 ja 230 kilogrammi edukat katset oli Mikomäel kindel maailmameistritiitel käes. Kolmandale katsele otsustati aga minna suurelt – kangile valiti 252 kilogrammi. Edukas sooritus tähendas nii uut juunioride kui ka avatud klassi maailmarekordit. Sellega teenis eestlanna ka üksikala kuldmedali.

Kogusummaks kogunes 612 kilogrammi, millega Mikomägi ületas esimese naisena Eesti jõutõstmise ajaloos 600 kilogrammi piiri.

Mikomägi treenib Tartu Ülikooli Akadeemilises spordiklubis Peep Päll käe all.

Klassikalise jõutõstmise maailmameistrivõistlustel esindasid Eestit kolm noort sportlast. Parima tulemuse tegi Kalli Kirisma, kes saavutas -76 kg noorte kategoorias pronksmedali kogusummaga 435 kilogrammi. Kükkides alistas ta 155 kilogrammi, mille eest teenis üksikala pronksmedali. Lamades surumises püstitas esmalt 95 kilogrammiga noorte ja juunioride Eesti rekordid, mille ta kolmandal katsel ületas veelgi, surudes 100 kilogrammi. Sellega sai Kirismast esimene noor Eesti naine, kes on võistlustel selle maagilise piiri alistanud. Jõutõmbes õnnestus teisel katsel 180 kilogrammi, kuid 182,5 kilogrammi katse ebaõnnestumisega jäi jõutõmbe üksikala medal seekord napilt saamata.

Eriliseks teeb 16-aastase Kirisma kogusumma pronksmedali asjaolu, et ta kuulus kogu võistluse noorimate sportlaste hulka, ent suutis endale medali välja võidelda vanemate konkurentide kõrval.

Eesti koondise eest olid stardis ka Kirke Riin Laugen, kes saavutas -69 kg noorte seas 11. koha ning Linda Volkov, kes sai -84 kg noorte seas kaheksanda koha. Volkovile võitis lamades surumises ka üksikala hõbemedali, mille ta kindlustas 90 kg õnnestunud katsega.

Noored jõutõstjad Kirisma, Laugen ja Volkov treenivad spordiklubis Pitbulls Karmen Kaljula ja Margus Silbaumi käe all.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

viimased uudised

16:21

Euroopa meister Volodin sai Saksamaa kodakondsuse ja saab olümpial võistelda

15:54

Pohlak: Venemaa väljaarvamine UEFA-st oleks väga veider

15:22

Endine maailma esireket sai dopinguametniku tõukamise eest tegutsemiskeelu

14:52

Malõgina kaotas Rumeenias avaringis

14:23

Eesti jõutõstja Eliise Mikomägi tuli taas maailmameistriks

13:46

Tallinna maratonil on üheks starteriks president Alar Karis

12:56

Eesti rannajalgpallikoondis jätkas sõelmänge suure võiduga Läti üle

11:55

15-aastane Brasiilia tennisist tegi kodusel turniiril ajalugu

11:28

Boliivia üllatas Brasiiliat, Ecuador alistas Argentina

10:59

Noormeeste U-16 koondis kaotas Soome Tulevikule

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

09.09

Eesti jalgpallikoondis jättis Andorra vastu võimalused realiseerimata Uuendatud

09.09

Kreeka lõpetas korvpalli EM-il Leedu teekonna

09.09

Türgi pääses Sengüni kolmikduubli toel EM-il poolfinaali

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

09.09

VIDEO | Vassiljev ja Teniste lahkusid väljakult valju aplausi saatel

08:51

40-aastane Ronaldo kerkis MM-valiksarja väravalööjate tabelis esimeseks

08.09

Kerde Eesti EM-ist: mängijad, kes pole vastutusega harjunud, pandi tanki

08:08

Norra lõi Haalandi juhtimisel Moldovale 11 väravat

09.09

Tiitlivõistlustele kvalifitseerumine nõuab kergejõustiklastelt omajagu nuputamist

10:30

Kuulitõuke olümpiahõbedale määrati 30-kuuline võistluskeeld

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo