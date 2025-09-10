Eesti jõutõstja Eliise Mikomägi tuli taas maailmameistriks

Costa Ricas San Joses peetud noorte ja juunioride maailmameistrivõistlustelt varustusega ning klassikalises jõutõstmises naasis Eesti koondis erakordsete saavutustega, mille hulgas ka ajalooline maailmarekord.

Juunioride -84 kg kategoorias suutis Eliise Mikomägi kaitsta oma maailmameistritiitlit ning krooniti taas võitjaks. Mikomägi kõik üheksa katset õnnestusid. Kükkides alistas ta raskused 205, 220 ja 225 kilogrammi, võites üksikala hõbemedali. Lamades surumises õnnestusid katsed 125, 130 ja 135 kilogrammi ning ka seal teenis ta hõbemedali.

Kõige põnevamaks kujunes jõutõmme. Pärast 215 ja 230 kilogrammi edukat katset oli Mikomäel kindel maailmameistritiitel käes. Kolmandale katsele otsustati aga minna suurelt – kangile valiti 252 kilogrammi. Edukas sooritus tähendas nii uut juunioride kui ka avatud klassi maailmarekordit. Sellega teenis eestlanna ka üksikala kuldmedali.

Kogusummaks kogunes 612 kilogrammi, millega Mikomägi ületas esimese naisena Eesti jõutõstmise ajaloos 600 kilogrammi piiri.

Mikomägi treenib Tartu Ülikooli Akadeemilises spordiklubis Peep Päll käe all.

Klassikalise jõutõstmise maailmameistrivõistlustel esindasid Eestit kolm noort sportlast. Parima tulemuse tegi Kalli Kirisma, kes saavutas -76 kg noorte kategoorias pronksmedali kogusummaga 435 kilogrammi. Kükkides alistas ta 155 kilogrammi, mille eest teenis üksikala pronksmedali. Lamades surumises püstitas esmalt 95 kilogrammiga noorte ja juunioride Eesti rekordid, mille ta kolmandal katsel ületas veelgi, surudes 100 kilogrammi. Sellega sai Kirismast esimene noor Eesti naine, kes on võistlustel selle maagilise piiri alistanud. Jõutõmbes õnnestus teisel katsel 180 kilogrammi, kuid 182,5 kilogrammi katse ebaõnnestumisega jäi jõutõmbe üksikala medal seekord napilt saamata.

Eriliseks teeb 16-aastase Kirisma kogusumma pronksmedali asjaolu, et ta kuulus kogu võistluse noorimate sportlaste hulka, ent suutis endale medali välja võidelda vanemate konkurentide kõrval.

Eesti koondise eest olid stardis ka Kirke Riin Laugen, kes saavutas -69 kg noorte seas 11. koha ning Linda Volkov, kes sai -84 kg noorte seas kaheksanda koha. Volkovile võitis lamades surumises ka üksikala hõbemedali, mille ta kindlustas 90 kg õnnestunud katsega.

Noored jõutõstjad Kirisma, Laugen ja Volkov treenivad spordiklubis Pitbulls Karmen Kaljula ja Margus Silbaumi käe all.