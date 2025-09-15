X!

Maailmarekordi püstitanud Eesti jõutõstja: üldse ei oodanud seda

Tõstmine
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Tõstmine

Septembri alguses lõppesid Costa Ricas noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused varustusega ning klassikalises jõutõstmises. Eliise Mikomägi kaitses edukalt oma MM-tiitlit ja püstitas ühtlasi uue maailmarekordi jõutõmbes.

"See MM-tiitel tuli jõutõstmise kogusummas, mis tähendab, et kokku liidetakse kükk, lamades surumine ja jõutõmme. Minul tuli kokku 612 kilogrammi: kükis 225, surumises 135 ja jõutõmbes 252 kilogrammi," rääkis Mikomägi oma tulemusest, millega ületas esimese naisena Eesti jõutõstmise ajaloos 600 kilogrammi piiri.

Kuigi võimas tulemus võiks viidata sellele, et rekordiüritus oli eelnevalt plaanis, siis Mikomägi tunnistas, et uus juunioride ja avatud klassi maailmarekord tuli talle endalegi üllatusena. "Tegelikult ma ise üldse ei oodanud, et maailmarekord juba sellel võistlusel tuleb. Arengu prognoosi järgi oleks see tulemus tegelikult pidanud veidikene kaugemal tulevikus sündima, aga tuli juba seekord ära ja oli väga äge tunne."

Mis teda selle spordiala juures kõige rohkem köidab? "Ma olen väikesest peale proovinud erinevaid spordialasid. Lõpuks jõudsin jõutõstmise juurde ja tundsin, et just see spordiala on see, mida ma reaalselt naudin. Teiste spordialade juures ma sellist tunnet kunagi ei tundnud. Väga äge on see, et saab kontrollitud keskkonnas näidata oma absoluutset jõudu. Võistlustel on sinu ümber alati turvajad, kes vajadusel püüavad sind või sinu kangi kinni," selgitas Mikomägi.

Võistluste järel ei tunne Mikomägi alati väsimust, pigem vastupidi. "Kui võistlus on väga hästi läinud, siis tihti on nii, et ma ei tunne üldse seda valu. Nagu oleks tavaline reedene trenn olnud, ei ole väga midagi viga. Pärast võistlust on kindlasti kasulik näiteks jalutada ja natukene vormi lõhkuda. Costa Rica võistluse järel saingi ringi reisida, metsas matkata ja ujuda."

Mikomägi treenib Tartu Ülikooli Akadeemilises spordiklubis Peep Pälli käe all.

Toimetaja: Henrik Laever

Allikas: "Terevisioon"

Samal teemal

viimased uudised

10:35

Maailmarekordi püstitanud Eesti jõutõstja: üldse ei oodanud seda

10:05

Kristin Lätt paneb sportlaskarjääri määramata ajaks pausile

09:53

Karmen Maikalu: laste ja treenerite vahelisest toksilistest suhetest

09:43

St. Pauli tõusis Meistrite liiga kohale, Werder avas võiduarve

09:00

Narva jätkas tippturniiril viigilainel

08:32

Jürgen Henn: Eesti liiga on läinud ühtlasemaks, aga paljud liigad liiguvad eest ära

08:05

TÄNA OTSE | Kas Duplantis parandab ka MM-il maailmarekordit?

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

05:55

Mülla: vorm on olemas, aga vaim on natuke väsinud

04:59

Mitmete krampidega võidelnud Latsepov: olen uhke, et lõpetasin

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

08.09

Margus Uba: Alcaraz on hetkel maailma parim mängija

08.09

"Spordipühapäev": milline on Konstantin Vassiljevi pärand Eesti jalgpallis?

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

14.09

Ogier tegi Tšiili teedel puhta töö, Tänakule jagus vaid üks punkt Uuendatud

03.09

2025. aasta kergejõustiku MM-i ajakava ja ülekanded

14.09

Seville ja Thompson tõid MM-il Jamaicale kaksikvõidu, Lyles kolmas Uuendatud

14.09

Maailmameister Saksamaa sai põneva finaali järel kaela ka EM-kulla Uuendatud

04:02

Meeste maraton lõppes fotofinišiga, Nurme sai 51. koha

14.09

Ingebrigtsen 1500 meetris eeljooksust edasi ei pääsenud Uuendatud

14.09

Tallinna maratoni üldvõit rändas Keeniasse, Hussar parima eestlasena neljas

05:58

Mülla ei pääsenud Tokyo MM-il teivashüppes lõppvõistlusele Uuendatud

04:44

Nurme: olin vahepeal säästurežiimil, aga võitlesin lõpuni

14.09

Kettaheite valitsejannast sai viimaks maailmameister

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo