Maailmarekordi püstitanud Eesti jõutõstja: üldse ei oodanud seda

"See MM-tiitel tuli jõutõstmise kogusummas, mis tähendab, et kokku liidetakse kükk, lamades surumine ja jõutõmme. Minul tuli kokku 612 kilogrammi: kükis 225, surumises 135 ja jõutõmbes 252 kilogrammi," rääkis Mikomägi oma tulemusest, millega ületas esimese naisena Eesti jõutõstmise ajaloos 600 kilogrammi piiri.

Kuigi võimas tulemus võiks viidata sellele, et rekordiüritus oli eelnevalt plaanis, siis Mikomägi tunnistas, et uus juunioride ja avatud klassi maailmarekord tuli talle endalegi üllatusena. "Tegelikult ma ise üldse ei oodanud, et maailmarekord juba sellel võistlusel tuleb. Arengu prognoosi järgi oleks see tulemus tegelikult pidanud veidikene kaugemal tulevikus sündima, aga tuli juba seekord ära ja oli väga äge tunne."

Mis teda selle spordiala juures kõige rohkem köidab? "Ma olen väikesest peale proovinud erinevaid spordialasid. Lõpuks jõudsin jõutõstmise juurde ja tundsin, et just see spordiala on see, mida ma reaalselt naudin. Teiste spordialade juures ma sellist tunnet kunagi ei tundnud. Väga äge on see, et saab kontrollitud keskkonnas näidata oma absoluutset jõudu. Võistlustel on sinu ümber alati turvajad, kes vajadusel püüavad sind või sinu kangi kinni," selgitas Mikomägi.

Võistluste järel ei tunne Mikomägi alati väsimust, pigem vastupidi. "Kui võistlus on väga hästi läinud, siis tihti on nii, et ma ei tunne üldse seda valu. Nagu oleks tavaline reedene trenn olnud, ei ole väga midagi viga. Pärast võistlust on kindlasti kasulik näiteks jalutada ja natukene vormi lõhkuda. Costa Rica võistluse järel saingi ringi reisida, metsas matkata ja ujuda."

Mikomägi treenib Tartu Ülikooli Akadeemilises spordiklubis Peep Pälli käe all.