Karjääri lõpetanud vennad Böd: lihtsalt imeline päev!

Enda karjääri viimasel võistlusel ehk 15 km ühisstardist sõidus sai Johannes Thingnes Bö seitsmenda ja Tarjei Bö 23. koha.

Karjääri jooksul 91 individuaalset MK-etapivõitu teeninud Johannes Thingnes Bö jääb vastavas arvestuses alla vaid kaasmaalasele Ole Einar Björndalenile (95), aga edestab oma kauaaegset rivaali Martin Fourcade'i (Prantsusmaa; 83).

Lisaks on 31-aastasel Böl viis olümpiakulda, 23 maailmameistritiitlit ja viis MK-sarja üldvõitu.

36-aastane Tarjei Bö krooniti hooajal 2010/2011 samuti MK-sarja üldvõitjaks, kokku on tal 15 etapivõitu, aga ka kolm olümpiakulda (kõik teatesõitudes) ja tosin maailmameistritiitlit (kaks individuaalset).

"See on olnud meie jaoks pikk teekond ja see oli nüüd viimane finišijoon, mille MK-sarjas ületasime. See, et saime seda teha koos ja Holmenkollenis… meil on olnud teekond perekonnana, vendadena ja see on olnud üks tore teekond. Olen olnud väga õnnelik, et olen saanud seda kõike sinuga koos teha," pöördus Johannes Thingnes Bö vanema venna poole."

"Lihtsalt imeline päev. Olen sel nädalal esimest korda siin [Holmenkollenis] ja olen lihtsalt nii õnnelik, et sain startida ja seda nautida," ütles enne viimast etappi haigestunud Tarjei Bö. "Tunnen, et nüüd algab järgmine elu. Kui üle finišijoone jõudsin, siis kõik sportlased, meie tiimikaaslased olid nii õnnelikud ja lahked, ütlesid palju ilusaid sõnu. Püüan kõike endasse võtta."

Küsimusele, kuidas nad enda karjääri viimast võistluspäeva kirjeldaksid, vastas Johannes Thingnes Bö: "See on olnud imeline nädal. Meil on nii vedanud. Oleme tundnud nii palju armastust. Paremat ei oleks osanud tahtagi. Sel nädalalõpul kogetu on võimsaim mälestus, mis mul spordist jääb."

"Nõustun Johannesega. 15 aastat püüad igal võistlusel võita või pjedestaalile jõuda, aga tänane võistlus oli puhtalt atmosfääri nautimine," lisas Tarjei Bö. "Mõtlesin igal ringil, et ainult üks ring veel. Oled väsinud, aga naudid ikka, vaatad vasakule ja paremale, näed, kes on tulnud sulle viimast korda kaasa elama, näed sõpru ja tuttavaid nägusid ja see on lihtsalt suurepärane."

Kui vendadelt uuriti, milline nende järgmine nädal välja näeb, viskasid nad ka konkurentide üle nalja. "Arvan, et kõik lesivad diivanil, aga siis kuu aja pärast algab teekond olümpiale ja meie oleme endiselt diivanil," naeris Johannes Thingnes Bö.

"Ja me võtame kaalus juurde, inimesed ei tunne meid kuue kuu pärast enam äragi," lisas Tarjei Bö naerdes.