Mängupausilt naasev Võru Barrus võõrustab Selver x TalTechi

Võru meeskond käis viimati Balti liigas väljakul 12. oktoobril, pärast seda sõideti tugevatasemelisele turniirile Poola. Peatreener Oliver Lüütsepp loodab vaatamata mängupausile head tulemust.

"Poola minek oli kindlasti hea ja kasulik. Saime tugevaid mänge Poola liiga meeskondade vastu ja lisaks ka nädal aega treenida korralikult. Oli väsitav, aga kasulik periood ja tagasi jõudes oli see veel veidi jalgades, aga usun, et kolmapäevaseks mänguks oleme valmis. Kuigi väike mängupaus on nüüd sees, siis see võib natuke mängu alguses tunnetust mõjutada, aga usun, et laias plaanis on olukord okei," sõnas juhendaja.

"Vaatasin Selveri viimast mängu Pärnuga ja mingi hetkeni olid nad väga hästi mängus sees. Aga teises pooles murti nad nagu ära ja siis neil uut käiku enam võtta polnud. Võidu võti võiks olla see, et oma mängu rohkem peale suruda ja kannatlik olla ning õigel hetkel nad nö ära murda. Selver on võimeline väga hästi mängima ja kui neil lasta emotsioon üles saada, siis võivad nad väga ohtlikud olla. Püüame seda kontrollida," lisas Lüütsepp.

Selver x TalTechi juhendav Avo Keel vaatas esmalt tagasi viimasele 1:3 kaotusmängule Pärnuga. "Halvasti läks seal tegelikult ainult esimese geimi lõpus paar asja, kus meil oli võimalus ette minna ja ise ära otsustada. Aga muus osas tegelikult suurt kurta pole, lõpus me ei kestnud vaimselt ära ja suurt üllatust valmistada ei suutnud. Läheme üritame Võru vastu paremini hakkama saada, hea õnnestumise korral võib kõike juhtuda," ütles Keel.

"Võru on kodus ainult ühe mängu pidanud ja eks nad põlevad soovist end näidata. Pärnu diagonaal meile väga suurt pahandust teha ei suutnud, Võrus on sama masti või veidi osavam mees sel positsioonil, näis, kuidas temaga hakkama saame. Ja tähtis on seegi, kuidas nurkadega toime tuleme, kui saaksime neist ühegi kinni, oleks juba lihtsam," analüüsis peatreener.

Liigatabelis on kümne punktiga esikohal Šiauliali Elga-Grafaite S-Sportas, Pärnu VK on teisel kohal samuti kümne punktiga. Robežsardze/RSU on üheksa punktiga kolmas ja Tartu Bigbank samuti üheksa punktiga neljas, Võru Barrus kuue punktiga viies, Ezerzeme/DU kuue punktiga kuues, Selver x TalTech viie punktiga seitsmes, Jekabpilsi Luši kahe punktiga kaheksas ja Audentes/Solarstone pole punktiarvet avanud.