Purjelaua olümpialootus Haava sai noorte EM-il viienda koha

Purjetamine
Aksel Haava
Aksel Haava Autor/allikas: Sailing Energy
Purjetamine

Sardiinia saarel Arzachenas 18.-25. oktoobrini toimunud iQFoil noorte ja juunioride Euroopa meistrivõistlused olid Eesti noortele purjelauduritele edukas. Võistlustel osales 306 sportlast 28 riigist.

Haava saavutas meeste U-19 klassis saja võistleja seas viienda koha. See on Haava senise karjääri parim tulemus tiitlivõistlustel. Tüdrukute U-17 klassis lõpetas Bertha Kivistik 61 sportlase hulgas kümnendana. Mõlemad Eesti sportlased jõudsid medalisõitudesse, mis toimusid väga muutlikes tuuleoludes.

Haava sõnul andis võistlus talle suure kogemuse ja kinnitas, et tehtud töö on vilja kandmas. "Noorte EM Sardiinias oli hästi korraldatud võistlus, kus sain sõita kokku kuus päeva - viis päeva kvalifikatsioone ning viimasel päeval medalisõit, kokku 19 sõitu. Tehti nii kursisõite kui slaalomit. Sellel võistlusel õnnestusid mul peaaegu kõik stardid sajaprotsendiliselt ja ülestuules olin kuldfliidi kiireim," rääkis ta.

"Lihvima pean allatuule osa, kus kiiruses alla jään. Medalisõitude päeval oli tuul väga nõrk ja pagiline. Mitu korda sõit katkestati ja lõpuks tehti liiga nõrga tuule tõttu medalisõidu formaadi asemel slaalomit. Sain alustada otse poolfinaalist, olin enesekindel ja juhtisin kuni viimase märgini, aga siis kaotasin pöördel kiirust ja nii sai kanadalane ette. Alguses olin pettunud, sest finaalikoht oli ka käeulatuses, aga viies koht on minu jaoks hea saavutus ja siiamaani kõrgeim koht tiitlivõistlustel," võttis Haava võistluse kokku.

Kivistik jäi samuti oma tulemusega rahule. "Võistlused läksid mitmekülgselt. Oli häid hetki, aga ka vigade momente. Käigu ja kiiruse poolest polnud paha, isegi hea, aga ülestuule stardid olid need, mis tekitasid raskust ja millega kaotasin tohutult. Olin õnnelik, et sain medalisõitu. Kuigi see ei läinud minu plaanide järgselt ning suutsin valesse märki sõita, sain ikka hea kogemuse seal üldse olla. Muidu jäin võistlusega suhteliselt rahule, arvestades, et enne seda ei saanud kahjuks treenida ja sõita haiguse tõttu nii palju, kui oleksin tahtnud."

U-17 poiste arvestuses esindasid Eestit Lukas Tuubel ja Leonid Turovski, kes said vastavalt 89. ja 92. koha. Kuigi neil õnnestus sõita nädala jooksul vaid 11 sõitu, koguti väärtuslikku rahvusvahelist kogemust.

Sportlasi saatis treener Matthew Rickard.

Toimetaja: Anders Nõmm

