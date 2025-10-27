EOK kinnitas suvealadel toetusesaajate nimekirjad, noorsportlaste toetamine muutub

X!

EOK president Kersti Kaljulaid ja asepresident Gerd Kanter.
EOK president Kersti Kaljulaid ja asepresident Gerd Kanter. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Eesti Olümpiakomitee (EOK) tippspordikomisjon kinnitas Team Estoniasse kuuluvate sportlaste ja treenerite uued nimekirjad, mis hakkavad kehtima 1. novembrist.

Kolme päeva jooksul kohtus komisjon suveolümpiaalade esindajatega, et analüüsida alaliitude ettepanekuid ja arutada ettevalmistust Los Angelese suveolümpiamängudeks.

EOK asepresidendi ja tippspordikomisjoni esimehe Gerd Kanteri sõnul said kohtumisel põhjalikult läbi vaadatud nii lõppenud hooaja tulemused kui ka kvalifikatsioonivõimalused olümpiale.

"Saime alaliitudelt väga põhjaliku ülevaate hooajast ning nende hinnangu olümpiakvalifikatsioonile. Kuulasime ära ettepanekud ja ootused seoses tippsportlaste ja treenerite toetamisega. Teame, et ootus Team Estonia eelarve kasvule on suur, kuid äsja kinnitatud nimekirjades lisarahastus veel ei kajastu, sest selle kasutamine algab 1. jaanuarist," ütles Kanter.

Kanteri sõnul on juba peetud arutelusid Kultuuriministeeriumi, spordialaliitude ning sportlaste ja treenerite esindajatega, kuidas kahe miljoni euro suurune lisarahastus sportlaste, koondiste ja tugiteenuste vahel kõige tõhusamalt jaotada.

Muudatus noorsportlaste toetussüsteemis

Tippspordikomisjon otsustas muuta noorsportlaste rahastamise korda. Alates 1. jaanuarist 2026 ei nimeta ega rahasta EOK enam individuaalselt Team Estonia noorsportlasi suvealadel. Selle asemel suunatakse toetus spordialaliitudele, et sihtotstarbeliselt katta noortekoondiste tegevusi. "Meie eesmärk on tagada, et Eesti tippudele tekiks järelkasv," selgitas Kanter.

"Uus süsteem aitab arendada noori sportlasi, suurendada nende konkurentsivõimet ja toetada üleminekut täiskasvanute klassi. Individuaalse toetuse asemel saavad alaliidud ise otsustada, kuidas noortekoondiste laagreid, võistlusi ja muid ühistegevusi paremini rahastada. Summa kujuneb alaliidu esitatud nimekirja ja selgituste alusel. Oma olemuselt muutub individuaalne toetus noortekoondise toetuseks. Tippspordikomisjon teeb ettepaneku summade kohta Sporditoetuste komisjonile, kes otsustab need aasta lõpus koos teiste koondistele suunatud toetustega," täpsustas Kanter.

Sarnane muudatus jõustub talialadele 1. maist 2026.

Lisaks töötab EOK välja noorte talentide toetusprogrammi, mis koondaks kuni kümmenoorsportlast, kellele on planeeritud eraldi eelarve. Kanteri sõnul on eesmärk tagada, et ükski andekas noorsportlane ei jääks tähelepanuta.

"Soovime tagada, et juba praegu selgelt omavanuste tipptulemusi näitav noor saaks oma järgmise sammu astumiseks vajaliku toe ja võimalused areneda tippsportlasena. Töötame välja süsteemi, mis aitab nendele noortele anda lisatoetust," ütles Kanter.

EOK tippspordikomisjon on Team Estonia struktuuri kuuluv otsustusorgan, mille eesmärk on toetada maailma absoluutses tipus olevaid Eesti sportlasi ning selgitada välja andekad, kelle arengusse panustada.

Komisjoni kuuluvad lisaks Kanterile olümpiavõitja Kristina Šmigun-Vähi, olümpiahõbe ja -pronks Tõnu Endrekson, olümpiahõbe ja-pronks Tõnu Tõniste, EOK täitevkomitee liikmed Natalja Inno ja Assar Jõepera ning Tartu Ülikooli sporditeaduste ja füsioteraapia instituudi juhataja Jarek Mäestu.

Team Estonia toetusesaajate nimekirjad avaldatakse EOK kodulehel.

Toimetaja: Henrik Laever

MIcrosoft Edge logo