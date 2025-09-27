Haukanõmm: tunnetus Ukrainas toimuva vastu on muutunud

IPC otsusega taastati Venemaa Paralümpiakomitee ja Valgevene Paralümpiakomitee liikmeõigused täielikult ning mõlema riigi esindused võivad osaleda oma lipu ja sümboolikaga 2026. aasta Milano Cortina taliparalümpiamängudel.

Eesti Paralümpiakomiteed esindas IPC peaassambleel president Monika Haukanõmm, kes hääletas nii Venemaa Paralümpiakomitee kui Valgevene Paralümpiakomitee liikmestaatuse peatamise poolt.

Haukanõmm ütles ERR-ile, et kuu aega tagasi Londonis toimunud Euroopa Paralümpiakomitee (EPC) peaassambleel ei tulnud Venemaa ja Valgevene parasportlaste teema isegi jutuks. "Seal oli kõigil üheselt arusaadav, et midagi ei ole muutunud ja sõda jätkub endiselt. Võrreldes kahe aasta taguse otsusega ei ole midagi mitte midagi võimalik muuta. Euroopa tasandilt vaadates tundus meile kõigile see asi väga selge ja otsus lihtne," ütles Eesti Paralümpiakomitee president.

"Siin Soulis, kus on koos Rahvusvahelise peaassamblee, oli loomulikult väga palju erinevaid vestlusi ja teemapüstitust sel teemal. Hakkasime tunnetama enne hääletust, et paljude Aafrika ja Lõuna-Ameerika riikide tunnetus Ukrainas toimuva vastu on teistsugune kui meil. Tunnetasime ka seda, et see on muutunud võrreldes kahe aasta tagusega. Järjest rohkem kõlas, et sport ja poliitika tuleb lahus hoida. Parasportlasi ei tohi diskrimineerida ja tegelikult on maailmas rohkem sõdasid, kui ainult Ukraina ja Venemaa vaheline."

"Venemaa oli kindlasti teinud ka päris head eeltööd, kuigi ei saa väita, et ka Euroopa riigid seda tegid. See tuli ikkagi meile, väga Euroopa poolt vaadates, üllatusena," lisas Haukanõmm.

Eesti Paralümpiakomiteed ootab nüüd ees otsus, kas märtsikuus Milano Cortina taliparalümpiamängudel osaleda ja millises mahus. Eestit esindab taliparalümpial ratastoolikurlingu segapaar, aga nemad agressorriigi sportlastega konkureerima ei pea. "Võib-olla on meie jaoks natuke lihtsam, sest paljud punktikogumise võimalused on nendel kahel riigil ammu minetatud. Nad ei saa niikuinii osaleda," selgitas Haukanõmm.

"Eesti kui riik ei pea Valgevene või Venemaa sportlaste vastu võistlema. Aga muidugi teeb meele mõruks, et nii ava- kui lõputseremoonial Venemaa lipp lehvib."

Kas Eesti Paralümpiakomitee mõtleb ka boikoti peale? "Kuna otsus on alles värske, siis täna oleks ennatlik öelda, milliseid otsuseid teeme. Loomulikult koguneme Paralümpiakomitee juhatusega, arutame seda olümpiakomiteega ja kindlasti ka kultuuriministeeriumiga, mida täpsemalt tegema hakkame," vastas Haukanõmm.

"Meie ratastoolikurlingu paar on teinud eelnevate aastate jooksul teinud tohutu töö ära ja jõudnud maailma parema kaheksa hulka. See on otsustamise koht, võib-olla tõesti tuleb kombineerida, millisesse kohta minna, mida vaadata ja mida näidata."

Paralümpiakomitee asub Milano Cortina küsimust arutama esmaspäeval ning suhtleb ka Euroopa Paralümpiakomiteega, kelle president lubas teema tõstata ka rahvusvahelisel tasandil. "See suhtlemine toimub, see toimub juba päris tihedalt praegu. Oma Euroopa kolleegidega arutades vaatasime üksteisele otsa ja küsisime, kas jätsime midagi tegemata? Mida oleks saanud veel teha, et mõjutada erinevaid riike?" ütles Haukanõmm.

"Peaassambleel istusid minu kõrval kaks Aafrika riiki, kellele ma nende päevade jooksul korduvalt selgitasin olukorda ja kuidas meie näeme sõda Ukrainas. Aga tundub, et see tegelikult ei mõjutanud nende otsuseid. Me andsime endast parima, püüdsime selgitada, aga nüüd Euroopa Paralümpiakomitee peab tegema järgmisi samme ja arutame ka liikmetega, et kes võib-olla ei saagi sõita järgmistele mängudele," rääkis Haukanõmm.

Milano Cortina taliparalümpia mängude avatseremoonia toimub 4. märtsil, paralümpia lõputseremoonia on 15. märtsil.