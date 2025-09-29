X!

Leheste: ei saa välistada, et IPC võtab Vene sportlaste osas otsuse tagasi

Olümpialiikumine
Foto: ERR
Olümpialiikumine

Delfi sporditoimetuse juht Gunnar Leheste külastas "Ringvaadet" ning rääkis Eesti Jalgpalli Liidu presidendi Aivar Pohlaku ümber lahvatanud skandaalist ja Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) otsusest lubada agressorriikide sportlased taas võistlustele.

Mõned kuud tagasi taas Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) presidendiks valitud Aivar Pohlak rääkis hiljuti "Pealtnägijale" antud pikas intervjuus, mida ta arvab sellest, et Ukrainasse tunginud Venemaa on jätkuvalt Euroopa jalgpalliliidu (UEFA) liige ja saab UEFA-lt ka raha.

Pohlaku väljaütlemised tekitasid tulise diskussiooni, milles osalesid muuhulgas ka jalgpalliliidu sponsorid. EJL saatis kaks nädalat pärast "Pealtnägija" intervjuu avaldamist meediale avalduse, milles mõisteti Venemaa sissetung Ukrainasse hukka ning väljendati tuge Ukrainale.

Esmaspäeval esitasid aga 13 Eesti jalgpalliklubi Eesti Jalgpalli Liidule juhatusele nõude kutsuda kokku liidu erakorraline üldkogu, mille eesmärgiks on algatada Euroopa jalgpalliliidus (UEFA) Vene klubidele solidaarsusrahamaksete peatamine.

"Küsisin Veiko Veskimäelt, Paide Linnameeskonna presidendilt üle, kas nende agenda ei ole mitte Aivar Pohlaku ümbervalimine," rääkis Leheste. "Kordas, et ei, see on selgelt Aivari survestamine just selles UEFA ja Venemaa rahade küsimuses. Et ta viiks UEFA täitevkomiteesse ettepaneku Venemaa jalgpalliliit ja klubid UEFA solidaarsusrahast ilma jätta, mida nad on alates sõja puhkemisest saanud ajakirjanduse andmetel 10,8 miljonit eurot."

Lisaks tuli juttu Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) hiljutisest peaassambleest, kus otsustati Venemaa Paralümpiakomitee ja Valgevene Paralümpiakomitee liikmeõigused taastada. See tähendab, et mõlema riigi esindused võivad osaleda oma lipu ja sümboolikaga 2026. aasta Milano Cortina taliparalümpiamängudel.

"See võib juhtuda, tahame seda või mitte. Nägime, et paralümpial see juba juhtub, veebruaris lehvib Venemaa lipp paralümpiamängudel. Ei ole nad ainult neutraalsed sportlased, vaid võib vabalt olla, et Ukraina ja Venemaa sportlased satuvad koos poodiumile," sõnas Leheste.

Peaassembleel osales ka Eesti Paralümpiakomitee president Monika Haukanõmm, kes hääletas agressorriikide liikmestaatuse peatamise poolt. Hiljem ütles Haukanõmm ERR-ile, et alaliit hakkab edasisi võimalusi arutama ning välistada ei saa ka boikotti.

"Nägime ka UEFA puhul, kes tahtis aastal 2023 tuua tagasi Venemaa noortekoondised U-17 tasemel, aga teised alaliidud tegid kõva häält ja see otsus võeti tagasi. Ei saa välistada, et paralümpiakomitee võtab samuti selle otsuse tagasi. Kuigi hetke seisuga seda ei paista," ütles Leheste.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Allikas: "Ringvaade", intervjueeris Grete Lõbu

14:33

Gerd Kiili: uue suurhalli valmimine 2029. aastaks nõuab ühist rinnet

24.09

Reinbok Europe Cupi kukkumisest: mingit murekohta küll ei ole

23.09

Tohver: suurhalli 2029. aasta korvpalli EM-iks vaja ei ole

22.09

Mandri: protestijad pole ise olnud ratturid, nad ei adu ohtu

16.09

"Spordipühapäev": kas Optibeti hokiliigasse mahuks veel mõni Eesti klubi?

